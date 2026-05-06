Netflix ajoute enfin l'intégrale de cette série culte qui a marquée la fin des années 2010 dès sa sortie. Un vrai carton qui a même le droit à une suite en ce moment.

Alors qu'une suite est déjà disponible sur Disney+, cette série ultra culte qui a créé l'événement lors de sa sortie débarque sur Netflix. Et pour ne pas faire les choses à moitié, elle arrive d'un bloc avec toutes ses saisons. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil, c'est l'occasion de vous y mettre.

Une série évènement rejoint enfin Netflix

À l'origine, il s'agit d'une série Hulu qui n'était disponible que via OCS en France. À l'époque, elle crée l'événement grâce à sa réalisation choc et évidemment son propos. The Handmaid's Tale : La servante écarlate arrive finalement sur Netflix dès aujourd'hui avec toutes ses saisons alors qu'en parallèle, Disney+ diffuse The Testaments, qui n'est autre que sa suite directe.

La série est désormais disponible sur Netflix et s'ouvre à un tout nouveau public. Il s'agit d'une adaptation du roman à succès La servante écarlate écrit par Margaret Atwood en 85. Elle nous embarque dans un futur dystopique où la natalité est en chute libre. À tel point que les forces totalitaires au pouvoir prennent des mesures extrêmes. Les femmes sont désormais divisées en groupes suivant leur « fonction » : les épouses, des femmes d'hommes de pouvoir qui tiennent la maison, les marthas qui les assistent ou encore les servantes, qui ne servent qu'à la reproduction.

Un régime extrêmement violent qui n'est pas sans rappeler celui de The Man in the high Castle, une autre série Netflix. L'héroïne de Handmaid's Tale, June Osborne (Elisabeth Moss) est condamnée à devenir Servante après avoir été arrêtée lors d'un coup d'État. Alors que sa fille lui a été enlevée et que son mari a fui le pays, elle va devoir se battre pour tenter de survivre et faire changer les choses.

Au casting de cette série qui débarque enfin sur Netflix, on retrouve donc Elisabeth Moss, qui signe une performance assez incroyable dans la peau de June Osborne, héroïne principale. Elle donne la réplique à bon nombre de visages connus du petit et grand écran comme Alexis Bledel (Mad Men), Yvonne Strahovski (Tomorrow War) ou encore Joseph Fiennes (American Horror Story).

source : Netflix