Netflix ajoute à son catalogue un nouveau gros film classique qui a marqué toute sa génération. Un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Netflix charge son catalogue de gros films en ce mois de septembre 2026 avec un long métrage absolument culte pour toute une génération : Le Sixième Sens, un thriller horrifique porté par Bruce Willis dans l'un de ses rôles les plus marquants et très loin de son genre de prédilection.

Le Sixieme Sens est disponible sur Netflix

Entre la saison 2 de The Gentlemen, la nouvelle saison de Monstres ou encore les Ted, Scary Movie et on en passe… le mois de septembre 2026 est très chargé sur Netflix. Il y a quelques jours, la plateforme ajoutait Le Sixième Sens, un film culte que l'on vous conseille vivement de voir au moins une fois.

On y retrouve un Bruce Willis dans un rôle incarné, et très différent des films d'action dans lesquels on avait l'habitude de le voir à l'époque. Dans Le Sixième Sens, il campe un psychiatre venant aider un enfant qui affirme avoir la capacité de voir les morts. Un pouvoir qui le terrorise, et fait paniquer, à juste titre, sa mère. Ce film rejoint le catalogue déjà très chargé de thrillers horrifiques disponibles sur Netflix et s'il n'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes, il fait partie des grands classiques de sa génération.

C'est un film juste, prenant, dont le twist a littéralement marqué tous les spectateurs. Le film est ainsi devenu culte et a permis de faire exploser un certain M. Night Shyamalan, réalisateur de talent qui a fait de ce genre sa prédilection. À l'époque, c'est un immense succès critique et commercial, et sa réputation n'a eu de cesse de croître au fil du temps. Un film hautement recommandable donc que vous pouvez retrouver dès maintenant sur Netflix.

Bande-annonce du Sixieme Sens désormais disponible sur Netflix depuis le 5 septembre 2026

Source : Netflix