Après un programme films de novembre 2026 extrêmement chargé, ce 27 du mois marque une forme d'apothéose pour Netflix, avec son dernier long-métrage événement basé sur rien de moins que Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui s'intitule Quasimodo, l'âme de Paris, incarné qui plus est par un Vincent Cassel méconnaissable au sein d'une fresque offrant une libre interprétation du roman culte. Il est donc désormais temps de découvrir ce que cette œuvre prometteuse vaut sur la plateforme SVOD au N rouge.

Quasimodo l'âme de Paris, le nouveau film événement de Netflix, enfin disponible ce 27 novembre 2026

Quasimodo, l’âme de Paris, la nouvelle grosse production cinématographique de Netflix, avec un budget à 30 millions d'euros, ne se contente sur le papier pas de raconter à nouveau le roman de Victor Hugo. Le film imagine en effet la vie de l’homme qui aurait inspiré le personnage : un tailleur de pierre pris entre agitation politique et amour impossible, traqué par des scientifiques sans scrupules, qui se déroule en 1830, à Paris.

Réalisé par Richard Richet, ce film Netflix de 103 minutes s’appuie sur les théories de l’archiviste britannique Adrian Glew, selon qui l'emblématique sonneur de cloches de Hugo serait inspiré d’un tailleur de pierre que l’écrivain aurait réellement croisé. Selon le cinéaste, le film parle de « la beauté du laid », mais aussi de lutte des classes, d’élites et de médecine.

Pour représenter ce personnage emblématique de la littérature française, le film Netflix peut compter sur les services de Vincent Cassel (Mesrine, mais aussi Napoléon dans le jeu Valor Mortis tout récemment sorti), méconnaissable sous un impressionnant maquillage, dans une version difforme de l'iconique Bossu de Notre-Dame, qui évoque clairement Elephant Man.

Quel casting pour Quasimodo l'âme de Paris ?

Qui dit littérature française dit par ailleurs casting français solide. Netflix a en effet mis les petits plats dans les grands pour accompagner Vincent Cassel dans le rôle de Quasimodo. On retrouve en effet par ailleurs Benjamin Voisin, futur interprète de Johnny Hallyday dans un biopic attendu, et Karim Leklou, vu cette année dans La Bataille de Gaulle. Voici la distribution connue à ce jour :

Vincent Cassel : Quasimodo

: Quasimodo Daphné Patakia : Esmeralda

: Esmeralda Benjamin Voisin

Karim Leklou

Noémie Lvovsky

Sébastien Pouderoux

Source : Netflix