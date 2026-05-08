Netflix ajoute un nouveau film à son catalogue qui est devenu culte pour les ados des années 2000, malgré un bide au cinéma. C'est l'un des préférés d'une des actrices principales.

Netflix ajoute aujourd'hui un nouveau film culte à son catalogue, mais qui pourtant n'avait pas tant cartonné que ça lors de sa sortie au cinéma. En réalité, la réception de ce film d'horreur pour ados n'a pas vraiment été aussi bonne qu'escomptée, et ce n'est qu'au fil du temps que ce dernier est devenu culte pour toute une génération. C'est en tout cas l'un des films favoris d'une des actrices phares qui n'a pas hésité à le qualifier de film parfait lors d'une interview.

Un nouveau film culte des année 2000 arrive sur Netflix

En 2009, alors que les trentenaires d'aujourd'hui n'étaient que des ados, sortait un film qui allait beaucoup faire parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. Selon Amanda Seyfried, l'une des actrices principales du film, le « marketing avait été complètement raté » et a desservi le film, alors que celui-ci est « parfait ». Ce film, c'est Jennifer's Body et c'est disponible dès maintenant sur Netflix. Un long métrage horrifique et torride dans lequel Amanda Seyfried (La Femme de Ménage) donne la réplique à une Megan Fox (Transformers) toute jeune qui est possédée par une entité faisant d'elle une succube meurtrière qui commence à s'en prendre à ses camarades de lycée.

À l'époque, tout le marketing ne tourne autour que de la plastique de Megan Fox et les scènes dans lesquelles elle joue la séductrice. Pourtant, aussi léger soit-il, le film ne raconte pas que ça et s'avère divertissant pour les ados de l'époque et même encore aujourd'hui, il a toute sa place sur une plateforme comme Netflix. Amanda Seyfried n'en tarit pas d'éloges, et même des années après, il reste l'un de ses films favoris.

Elle racontera d'ailleurs qu'elle a de très bons souvenirs d'une séquence en particulier, bien qu'elle avoue avoir roulé des yeux en lisant de script a l'époque. Il s'agit en effet de la scène du baiser entre les deux femmes, l'un de ses meilleurs souvenirs de baisers, tous films confondus. Une scène « vraiment très sexy » et « féminine », grâce à la patte de la réalisatrice, d'après l'actrice. Jennifer's Body est disponible dès maintenant sur Netflix.