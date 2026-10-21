Netflix dévoile la bande-annonce de son prochain film d'animation événement, In Waves. Il sera disponible sur la plateforme de SVOD en décembre partout... sauf en France.

Netflix accueillera le film In Waves à la fin de l'année 2026 dans son catalogue, mais pas en France. Après avoir brillé au Festival de Cannes et dans les salles de l'hexagone cet été, le public mondial va enfin pouvoir découvrir l'œuvre de Phuong Mai Nguyen, dont c'est d'ailleurs le premier long-métrage. Le rendez-vous est donné le 11 décembre prochain à l'international. Mais alors quand le public français pourra-t-il le retrouver en SVOD ?

Netflix sort la bande-annonce du film In Waves

Premier film d'animation de l'histoire à ouvrir la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en mai dernier, In Waves n'est pas passé aperçu. Avec son animation poétique qui mêle 2D et 3D, l'œuvre de Phuong Mai Nguyen a su capter l'attention, y compris de Netflix. La plateforme de SVOD a, en effet, acquis les droit de distribution à l'international pour cette fin d'année.

Le public français, lui, a pu le voir avant tout le monde au cinéma. Diffusé en salles au mois de juillet, In Waves a rassemblé plus de 160 000 spectateurs. C'est un chiffre honorable pour un film d'animation d'auteur. Dès lors, on ne serait pas étonné qu'il rencontre un beau succès également sur Netflix en 2026.

Que raconte le film In Waves ?

In Waves, c'est l'histoire d'AJ, un lycéen discret et peu sûr de lui, qui va faire une rencontre qui va faire chavirer son cœur. L'heureuse élue se prénomme Kristen, une surfeuse qui va l'initier à son univers et à l'océan. Les deux ados auraient tout pour vivre un amour heureux, jusqu'à ce que la jeune fille apprenne qu'elle est malade et condamnée. Une histoire vraie, adaptée du roman graphique et biographique d'AJ Dungo, qui a comme des airs de Nos Étoiles contraires.

Pourquoi In Waves ne sera pas dispo sur Netflix en France ?

Alors que le public international découvrira In Waves sur Netflix en décembre prochain, la France devra patienter. La raison n'est autre que la chronologie des médias. Ce système bien de chez nous qui tend à protéger, entre autres, les sorties en salles et en DVD/Blu-Ray impose un délai de 15 mois pour qu'un film se retrouve sur la plateforme au N rouge après son passage au cinéma.

D'autres plateformes bénéficient d'un délai plus court de diffusion, en raison de leur investissement dans le cinéma français. Mais Netflix reste celles avec l'attente la plus longue. Dès lors, si c'est elle fait l'acquisition des droits de diffusion en SVOD chez nous, on pourrait donc attendre encore un an avant d'y retrouver In Waves :

Date de sortie au cinéma en France : 1 er juillet 2026

: 1 juillet 2026 Date de sortie mondiale sur Netflix (hors France) : 11 décembre 2026

: 11 décembre 2026 Potentielle arrivée en France en streaming : vers octobre 2027 (si Netflix)