Parmi les prochaines sorties à venir et à surveiller sur Netflix, ce film surprend tout le monde et marque une première pour la plateforme SVOD au N rouge.

Alors que Netflix a récemment annoncé un programme extrêmement chargé pour juin 2026, notamment côté films, voilà qu'un nouveau long-métrage s'ajoute encore à cette liste particulièrement conséquente, mais qui pourrait bien valoir le coup d'oeil au milieu de sorties de films légendaires comme les séries Rocky ou La Nuit au Musée.

Une grande première à faire un stop prochainement sur Netflix

Outre des grands noms du cinéma, les amateurs de films d'animation pourraient trouver leur bonheur avec une des prochaines sorties de son programme de juin 2026, en la personne de I Am Frankelda. Il s'agit en effet d'une comédie d'animation musicale dark fantasy en stop motion qui a fait office de film d'ouverture du 40e Festival international du film de Guadalajara le 6 juin 2025, et a été en compétition dans la catégorie Meilleur long métrage d'animation international. Il s'agit plus précisément d'une préquelle à la série télévisée Frankelda's Book of Spooks.

Outre une direction artistique assez atypique qui fait furieusement penser à des œuvres de grands réalisateurs emblématiques et reconnus comme Tim Burton ou Guillermo Del Toro, la sortie prochaine de I Am Frankelda marque par ailleurs une première pour Netflix. Il s'agit en effet du tout premier film stop-motion mexicain jamais réalisé, avec Arturo et Roy Ambriz à la caméra.

Ce film à venir le 12 juin 2026 sur Netflix met en vedette les voix de Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr. et Luis Leonardo Suárez. L'intrigue suit Francisca Imelda, une jeune écrivaine en herbe dans le Mexique du milieu du 19e siècle et ses luttes pour réaliser ses rêves, tandis qu'un prince lui demande son aide pour sauver son royaume.

Source : Netflix