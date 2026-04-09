Netflix ajoute un film très apprécié par les ados des années 90, un classique dans son genre pour les fans.

Netflix a un calendrier de sortie long comme le bras pour le mois d'avril 2026, entre nouveautés totalement inédites et valeurs sûres ayant déjà cartonné. Aujourd'hui, la plateforme ajoute une comédie qui a fait fureur chez les jeunes dans les années 90.

Netflix accueille une comédie décapante des année 90

Dès aujourd'hui tous les abonnés Netflix peuvent en effet (re)découvrir Clueless, une comédie très « teenage » qui se déroule dans un lycée huppé de Beverly Hills dans les années 90. On y suit des adolescentes ballottées entre leurs cours et surtout les histoires d'amour. Cher est l'une d'entre elles. Relookeuse et entremetteuse auto-proclamée, à la réputation bien établie, elle déborde d'énergie et d'idées pour aider ses camarades, mais en ce qui concerne sa propre vie, c'est une autre histoire.

Petite sensation dans les années 90, le film débarque finalement sur Netflix. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver des visages familiers des films du genre de l'époque comme Alicia Silverstone (Bugonia, Irish Blood), Stacey Dash, qui a surtout brillé dans la série dérivée du film, et Brittany Murphy, star de nombreuses comédies romantiques ou encore de 8 Mile. L'actrice nous a malheureusement quittés beaucoup trop tôt. A l'époque, les comédies du genre faisaient un carton et ont même fait les beaux jours des années 2000. Depuis, ces genre de films est de plus en plus discret pour ne pas dire éteint, même sur les plateformes SVOD comme Netflix qui mise surtout sur les classiques.

Bande-annonce de Clueless (1995) via Rotten Tomatoes

Source : Netflix