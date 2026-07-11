L'émission épisodique 100% Physique revient sur Netflix en version française, avec des célébrités bien de chez nous. Si Netflix n'a pas dévoilé la date de sortie, on a droit à une bande-annonce et aux noms de quelques candidats confirmés. Sportifs de haut niveau, influenceurs, professionnels et autres athlètes vont s'affronter dans une succession d'épreuves physiques dans le but de découvrir qui est le plus fort de tous.

100% Physique France arrive sur Netflix, qu'est-ce que c'est ?

À l'origine, 100% Physique est une émission Netflix de télé-réalité coréenne créée dont le principe est simple : 100 candidats s'affrontent dans une série d'épreuves physiques et mentales jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur. Le casting rassemble des athlètes, influenceurs, bodybuilders, membres de services de secours ou encore de l'armée, etc. Chaque participant possède une statue de son torse qui est détruite à chaque élimination. La force du programme Netflix réside aussi dans sa mise en scène, rappelant l'Épreuve du Diable ou encore Squid Game.

Un carton d'audience, une adaptation logique

Sur Netflix, la saison 1 a connu un très gros succès qui a pris de l'ampleur au fil des semaines pour près de 140,8 millions de vues en un petit mois seulement. Un très joli score d'audience pour ce genre d'émission. 100% Physique est ainsi devenu le programme non anglophone le plus populaire de Netflix quelques semaines après sa sortie, et s'est hissé dans le top 10 de nombreux pays. Avec une note moyenne de 8,2 sur 10 sur IMDb, l'émission a rapidement été déclinée en version US et Asie. Désormais, 100% Physique arrive en France.

Le casting connu de 100% Physique France

Netflix n'a pas dévoilé de date de sortie pour 100% Physique France, mais a partagé une première bande-annonce et quelques noms pour le casting. On retrouvera des influenceurs connus du jeune public comme Thibault Inshape, Lebousseuh ou encore Ragnar le Breton, mais aussi de nombreux athlètes comme Francis Ngannou, Cédric Doumbè ou encore Estelle Mossely. Des rumeurs suggèrent que Teddy Riner pourrait lui aussi faire partie de l'aventure, mais rien n'a été confirmé pour le moment.