Netflix fera revenir l'américaine la plus populaire de son catalogue cet hiver. Le service de streaming annonce la date de sortie de la saison 6 d'Emily in Paris avec les premières images.

Nous retrouverons enfin l'américaine à l'accent frenchy le plus improbable à Noël, pour la saison 6 d'Emily in Paris sur Netflix. Le service de streaming dévoile enfin des détails sur cette suite très attendue qui marquera également la fin de la série. Eh oui, Emily, Sylvie, Mindy, Gabriel et les autres nous feront leurs adieux. On a la date, des images et quelques déclarations du showrunner.

Quand sortira Emily in Paris saison 6 sur Netflix ?

Véritable phénomène sur Netflix depuis 2020, Emily in Paris a su conquérir le public à travers le regard d'une américaine à la découverte de la capitale française. Depuis, notre héroïne en a fait du chemin, elle est tombée amoureuse, s'est fait de nombreux amis et a continué de voyager.

Emily in Paris saison 6 continuera sur cette lancée avec de nouvelles destinations. Darren Star a posé les caméras de Netflix à Monaco et en Grèce. Le showrunner a d'ailleurs choisi ce dernier pays car c'était « un endroit que nous voulions vraiment montrer de manière spectaculaire ». Cette idée du voyage est importante pour ce qu'il veut dépeindre :

Ça fait partie du fantasme de l'Europe : vous êtes constamment transporter dans un nouvel endroit extraordinaire, une nouvelle culture, une nouvelle aventure. Darren Star, pour Variety.

Stra confie également qu'il « voulai[t] que la dernière saison soit perçu comme la plus grande expérience ‘Emily in Paris’ jamais vécue ». Ce sera donc un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans. Ça tombe bien, car nous avons la date de sortie. Netflix vous donne rendez-vous le 24 décembre 2026 pour la saison 6.

Le casting déjà confirmé pour la saison finale

Que serait Emily in Paris sans ses personnages truculents ? La série va convier une tonne de personnalités que vous avez déjà vus jusqu'alors, pour un final remplis de visages familiers. Voici le casting déjà annoncé pour la saison 6 sur Netflix :

Lily Collins : Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu : Sylvie Grateau

Ashley Park : Mindy Chen

Lucas Bravo : Gabriel

Samuel Arnold : Julien Zimmer

Bruno Gouery : Luc

William Abadie : Antoine Lambert

Lucien Laviscount : Alfie

Minnie Driver : Princesse Jane

Paul Forman : Nicolas de Léon

Les premières images d'Emily in Paris saison 6 sur Netflix

Pour accompagner l'annonce de la date de sortie, Netflix a également dévoilé les premières images de la saison 6 d'Emily in Paris. C'est justement l'occasion de voir ces fameux personnages en situation pour ce grand final. Nous aurons ainsi droit à des retrouvailles, des discussions pleines d'émotion et certainement de belles surprises.









© Netflix