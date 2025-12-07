Netflix a lâché une nouvelle qui a instantanément retourné les réseaux. Le tournage du film tiré d’une de ses créations françaises les plus populaires vient tout juste de s’achever. Résultat, l’attente monte d’un cran et l’horizon est clair : 2026.

Netflix a créé la surprise en annonçant que le tournage de Dix pour cent, le film était officiellement terminé. L’information a immédiatement enflammé les réseaux, car le projet réunit tout le casting original. Pour les fans de la série, c’est un vrai événement, d’autant que la sortie est désormais calée pour 2026. L’annonce reste concise, mais elle suffit à relancer l’enthousiasme autour d’un univers qui a marqué la fiction française.

Une nouvelle qui ravit la communauté sur Netflix

Dès la publication, les réactions ont afflué. Beaucoup de messages saluent un retour « trop bien », « la bonne nouvelle de la journée » ou encore un simple « super ». On retrouve ce mélange d’affection et de nostalgie qui accompagne toujours Dix pour cent. La série a laissé une vraie empreinte, grâce à ses dialogues vifs, ses coulisses du show-business et ses personnages hauts en couleur. Voir toute l’équipe réunie pour un long-métrage Netflix donne l’impression d’une grande réunion de famille. Et, visiblement, le public n’attendait que ça.

Ce projet cinéma n’est pas qu’un bonus. Il remet Dix pour cent au centre de l’actualité culturelle. Depuis la fin de la saison 4, plusieurs pistes ont été évoquées autour de la série, notamment un spin-off ou une suite. Rien n’avait vraiment avancé. Avec ce film, Netflix montre qu’il croit encore au potentiel de la franchise. Ce retour sur un format plus ambitieux pourrait même attirer un nouveau public, notamment à l’international, où la série a déjà connu un joli succès.

Il faudra patienter pour revoir Andréa, Gabriel, Mathias, Arlette et toute la troupe. Le tournage Netflix est terminé, la post-production peut commencer et les premières images finiront par arriver. En attendant, cette simple annonce suffit déjà à relancer l’excitation autour d’une série qui n’a jamais vraiment quitté le cœur des spectateurs. Dix pour cent, le film pourrait bien devenir l’un des rendez-vous culturels majeurs de 2026. Pour l’instant, Netflix ne dévoile rien du scénario. On ignore si l’intrigue prolongera les arcs laissés en suspens ou si le film introduira de nouvelles stars dans l’agence.

