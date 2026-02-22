Netflix se séparera prochainement d'un des meilleurs films des années 90. Un classique et un chef-d'œuvre pour beaucoup, que l'on doit à un réalisateur de légende. Si vous ne l'avez pas encore vu, ce serait vraiment le moment de rattraper votre retard avant que ça ne soit plus possible.

Ce chef d'œuvre va bientôt quitter Netflix, regardez le avant qu'il ne soit trop tard

En 1996, le talentueux et quelque part controversé, David Lynch (Elephant Man, Mulholland Drive...) signait l'un des meilleurs films de sa carrière : Blue Velvet. Pour les fans, et certains critiques, le long-métrage est un véritable chef-d'œuvre, Lynch au sommet de son art dans ce thriller implacable et artistiquement sublime. Pour le moment, le film est disponible sur Netflix, mais il quittera définitivement le catalogue le 26 février prochain, c'est donc le moment ou jamais de se lancer, ne serait-ce que pour la culture. Au casting, on retrouve plusieurs visages familiers, pourtant peu connu à l'époque, comme Kyle MacLachlan (Fallout, Twin Peaks) chopuchou du réalisateur depuis Dune (1984), Isabella Rossellini, connue pour ses publicité Lancôme à l'époque, ainsi que Laura Dern que l'on connait surtout pour son rôle d'Ellie Sadler dans la saga Jurassic Park, ou encore Dennis Hopper pour ne citer qu'eux.

Durant près de deux heures, le film nous fait suivre Jeffrey Beaumont, un étudiant qui se met à enquêter sur une affaire sordide après la découverte d'une oreille coupée au beau milieu d'un champ. Avec l'aide de sa copine du moment, ils cherchent à percer ce mystère qui les embarque dans le monde de la nuit entre les boîtes mal fréquentées et les gangsters. Un thriller captivant, l'un des meilleurs disponibles sur Netflix en ce moment, même plus de 30 ans après sa sortie.

