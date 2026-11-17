Netflix vient de présenter les premières images de la série tant attendue Magix: The Gathering. L'univers fantastique du jeux de cartes à jouer et à collectionner va prendre vie sur nos écrans et c'est vraiment prometteur.

Et si Netflix tenait le successeur d'Arcane ? La plateforme de SVOD a enfin dévoilé au grand jour un aperçu de sa série d'animation Magic The Gathering. Intitulée « Planeswalker », cette adaptation du TCG sera particulièrement attendue au tournant par une communauté passionnée depuis plus de 30 ans. Découvrez avec nous les nouveaux détails et sa fenêtre de sortie.

Netflix sort son premier teaser trailer pour la série Magic

Attendue de longue date, la série Magic Netflix s'apprête finalement à faire son entrée dans le catalogue de la plateforme. Même s'il faudra être encore un tout petit peu patient, la production a bien avancé et nous découvrons à présent les premières images de cette adaptation du TCG qui rapportait 1,72 milliard de dollars en 2025.

L'histoire de la série Magic Netflix suivra le personnage de Chandra, une puissante pyromancienne traquée pour ses pouvoirs tandis que son passé la hante. Puisque la série porte le nom de Planeswalker, ce sont eux qui l'accompagneront dans sa lutte contre une menace qui pourrait changer la face du monde. Voilà qui devrait déjà donner envie aux amateurs du TCG et de série d'animation.

Le studio Digic Pictures s'attaque à l'univers du TCG

Netflix et Hasbro ont jeté leur dévolu sur le studio hongrois DIGIC Pictures pour donner vie à l'univers de Magic à l'écran. C'est un choix qui nous donne déjà confiance après avoir vu son travail sur la série Prime Video Secret Level. Les joueuses et joueurs ont aussi pu apprécier son travail sur les cinématiques de jeux comme Assassin's Creed Syndicate et The Witcher 3.

À la réalisation de la série Magic Netflic, nous retrouvons Patrick Osborne. L'homme a ni plus ni moins été récompensé aux Oscrars pour son court-métrage Feast. Aussi, pour mener le projet à bien, celui-ci est cadré par les showrunners Terry Matalas et Cindy Appel. Cette équipe semble être un pari gagnant puisque le public est déjà enthousiaste. Sur la toile, on peut déjà lire des commentaires faisant le comparatif inévitable : « On dirait Arcane en fait ».

Quand sortira la série Netflix Magic ?

Ce premier 'sneak peak' est aussi l'occasion pour Netflix de donner la fenêtre de sortie de sa série Magic. C'est donc maintenant officiel, vous retrouverez Planeswalker en exclusivité sur la plateforme de SVOD en 2027. Plus qu'un an attendre donc pour voir si cette nouveauté sera à la hauteur des attentes d'un public mature et passionné.