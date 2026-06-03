Si l’on tend beaucoup à parler de Netflix pour ses nombreuses séries originales, il ne faut pas non plus oublier que la plateforme est également connue pour la production et/ou la diffusion de nombreux films. Pour preuve, après avoir bénéficié d’une sortie très limitée dans une poignée de cinémas australiens le 12 février 2026, War Machine a ensuite vu le jour en exclusivité sur la plateforme de streaming le 6 mars, où il a d’ailleurs rencontré un immense succès. Ce qui explique pourquoi une suite est déjà officiellement dans les tuyaux de Netflix.

Netflix commande officiellement une suite pour War Machine

En effet, si l’on ne peut pas forcément dire que le film a rencontré un grand succès critique, en témoignent les avis allant de 64 à 66% sur Rotten Tomatoes, et de 54 à 6.4 sur Metacritic ; il y a en revanche un chiffre qui ne trompe pas : le nombre de vues. Et sur ce point, pas de doute : avec plus de 139 millions de spectateurs depuis son lancement, War Machine s’impose d’ores et déjà comme l’un des films les plus populaires de la plateforme. Ce qui suffit largement à Netflix pour déclencher la production d’une suite, comme nous avons pu l’apprendre hier.

Pour l’heure, aucun détail n’a toutefois été révélé concernant la direction que pourra prendre ce nouveau projet, même si la fin ouverte du premier film pave déjà la voie à de nombreuses possibilités. Tout ce que l’on sait, c’est que Patrick Hughes sera de retour à la réalisation pour ce deuxième War Machine, dont il écrira le scénario en compagnie de James Beaufort et assurera la production avec Todd Lieberman, Rich Cook et Greg McLean. Valerie Bleth Sharp, de son côté, fera office de productrice exécutive sur le projet.

Il n’a pas non plus été précisé si les acteurs du premier film seront de retour pour l’occasion, même s’il est déjà clair qu’Alan Ritchson n’aura pas besoin de se faire prier par Netflix pour rempiler dans le rôle de 81. Car avant même l’officialisation de cette suite, l’acteur se disait déjà intéressé pour continuer l’aventure, estimant que War Machine avait le potentiel pour développer de nouvelles histoires et devenir une véritable franchise. Et il faut croire qu’il avait raison. En attendant, le premier volet reste donc à retrouver dans le catalogue de Netflix.

Source : Variety