En cette période d'Halloween, Netflix a dévoilé une nouvelle série événement sur le thème de l'horreur à paraître en novembre 2026, mais qui divise déjà beaucoup.

Alors que le programme d'octobre 2026 de Netflix se focalise principalement sur des films et séries ayant un rapport de près ou de loin avec Halloween, la plateforme a tout récemment dévoilé une nouvelle série exclusive sur le thème de l'horreur, qui s'intitule The Body. Si sa bande-annonce révèle toutefois qu'elle va manquer de peu de tomber le bon mois, puisqu'elle sort le 11 novembre 2026, et son synopsis semble beaucoup diviser les spectateurs.

Netflix annonce The Body, une série horrifique à paraître le 11 novembre 2026

Netflix a en effet profité du mois d'octobre pour annoncer une nouvelle série horrifique à l'attention principalement des adolescents exclusive à paraître dans son catalogue, mais qui ne sortira que le 11 du mois suivant. Intitulée The Body, cette série de 8 épisodes qui arriveront tous le même jour est une création de Quinn Shepard, scénariste et réalisatrice de la mini-série Under The Bridge, nommée aux Emmy Awards. Pour le bien de sa série, elle va produire le premier épisode et globalement assurer le rôle de showrunneuse.

Côté casting, cette nouvelle série horrifique exclusive de Netflix compte globalement des acteurs plutôt jeunes qui pourraient bien être les vedettes de demain comme Ashley Madekwe, Jackson Kelly, Louisa Krause, Michaela Luci ou encore Nnamdi Asomugha.

De quoi parle The Body et pourquoi son annonce divise ?

La série Netflix The Body se présente donc comme une œuvre horrifique à l'attention des adolescents. Le synopsis est le suivant : après une initiation d’équipe de danse qui tourne mal, un groupe de lycéennes turbulentes d’une école catholique commence à avoir des visions prophétiques qui déclenchent une hystérie collective dans leur ville. L’histoire se déroule au début des années 2000. Sa créatrice la décrit comme un psychodrame adolescent cru, teinté d’horreur catholique, inspiré de Carrie, Créatures célestes, Jennifer’s Body, Lolita malgré moi ou encore Les Sorcières de Salem.

L'annonce de cette nouvelle série Netflix semble toutefois diviser les spectateurs. Certains trouvent la bande-annonce et le synopsis intrigant, mais la plupart dénoncent un manque d'originalité, comme un utilisateur sur X qui a commenté : « oh, encore une œuvre sur Satan, comme c'est original... ». L'horreur catholique est en effet un thème assez récurrent du genre. Les réactions les plus virulentes dénoncent justement le fait que le catholicisme soit encore la religion critiquée, alors que d'autres pourraient aussi avoir droit à une série de cet acabit. Rendez-vous quoi qu'il en soit le 11 novembre 2026 pour voir ce qu'elle vaut.

Source : Netflix