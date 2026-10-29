À un peu plus d’un mois de sa sortie, la nouvelle adaptation d’Orgueil et Préjugés se montre enfin, 30 ans après la première série culte, et c'est Netflix qui remet le couvert avec une première bande-annonce officielle qui nous donne rendez-vous le 3 décembre 2026 pour voir cette révision d'un classique de la littérature en six épisodes, avec un casting de haute volée.

Comme dévoilé initialement en septembre dernier, cette nouvelle adaptation d'Orgueils et Préjugés arrivera donc sur la plateforme SVOD Netflix le 3 décembre 2026 dans son intégralité qui compte six épisodes. La bande-annonce ci-dessous permet d'avoir un premier aperçu de cette vision nouvelle génération du monument littéraire éponyme.

Ladite bande-annonce partagée par Netflix s’ouvre ainsi sur Elizabeth Bennet, jouée cette fois par Emma Corrin, et sa sœur Jane, incarnée quant à elle par Freya Mavor. Allongées sur un toit, elles parlent de leur avenir. On y entend aussi des phrases tirées directement du roman, dont sa célèbre première ligne. Cela confirme de manière assez rassurante la volonté de cette nouvelle adaptation à destination de Netflix de rester fidèle au texte original de Jane Austen.

Quel casting de prestige pour cette nouvelle adaptation d'Orgueils et Préjugés ?

Pour cette nouvelle adaptation d'Orgueils et Préjugés, la plateforme SVOD Netflix a décidé de bien s'entourer avec notamment un beau casting. Outre Emma Corrin pour incarner Elizabeth Bennet, on retrouve également Jack Lowden pour représenter Mr. Darcy. Olivia Colman interprète quant à elle Mrs. Bennet, tandis que Daryl McCormack joue Mr. Bingley. Jack Lowden est par ailleurs le premier acteur écossais à incarner Darcy à l’écran pour le bien de cette nouvelle adaptation à venir sur Netflix.

Derrière la caméra de cette nouvelle adaptation à venir le 3 décembre 2026 dans l'intégralité de ses six épisodes sur Netflix, on retrouve enfin l’autrice Dolly Alderton au scénario et Euros Lyn, réalisateur de Heartstopper.

Source : Netflix sur YouTube