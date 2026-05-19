Parmi toutes les créations originales de Netflix, La Casa de Papel reste incontestablement l’une des plus populaires de la plateforme. Diffusée entre 2017 et 2021, cette série espagnole mettant en scène une équipe de braqueurs a en effet rencontré un succès phénoménal à travers le monde, le genre que l’on pourrait aisément comparer à des programmes comme Stranger Things ou Squid Game par exemple. Ce qui explique sans doute pourquoi Netflix est aujourd’hui incapable de tourner la page, en témoigne cette récente annonce qui ravira les fans.

La Casa de Papel continue sur Netflix

En effet, sans crier gare, la plateforme de streaming a dévoilé il y a quelques jours maintenant un énigmatique teaser pour nous annoncer que « la révolution n’est pas terminée ». Véritablement explosive, la vidéo se termine ensuite sur l’annonce que « ce qui arrive ensuite a déjà commencé », avant de confirmer textuellement que la saga La Casa de Papel est amenée à continuer. Quand ? Comment ? Pourquoi ? Et surtout, avec qui ? Pour l’heure, toutes ces questions restent sans réponse de la part de Netflix.

Cela étant, sachant que la nouvelle a été faite en compagnie de l’acteur Álvaro Morte, qui incarnait le Professeur dans la série originale, cela pourrait déjà constituer un premier indice sur ce à quoi on peut s’attendre avec ce ou ces futurs projets. D’ailleurs, depuis l’annonce de Netflix, les spéculations vont déjà bon train auprès des fans, qui n’hésitent pas à partager des idées de spin-off sur les réseaux sociaux. Car à l’instar de Berlin, qui est au cœur de sa propre série depuis 2023, d’autres personnages phares du show pourraient avoir droit au même traitement.

La saison 2 de Berlin maintenant disponible

En attendant d’en savoir plus à ce sujet, Netflix invite néanmoins les fans de La Casa de Papel à découvrir les huit nouveaux épisodes du spin-off consacré à Berlin, dont la saison 2 est disponible depuis le 15 mai dernier. Intitulée « Berlin et la Dame à l’hermine », celle-ci met en scène le braqueur tandis qu’il cherche à mettre la main sur le célèbre tableau éponyme de Léonard de Vinci, temporairement exposé au musée des Beaux-arts de Séville. Mais comme toujours dans l’univers de La Casa de Papel, les choses ne sont évidemment jamais aussi simples.

Source : Netflix