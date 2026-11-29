Netflix vient d'accueillir l'un de ses anime les plus attendus de l'année 2026. Il est temps de découvrir Fool Night, l'adaptation événement du seinen de Kasumi Yasuda.

Fool Night, le nouvel anime produit par Bandai Namco Filmworks, débarque sur Netflix. Sorti le 26 novembre 2026, c'est l'une des belles nouveautés à découvrir ce mois-ci. On peut dire que la dystopie a la cote en ce moment entre les sorties ciné et SVOD. Alors pourquoi se tourner plutôt vers cette adaptation d'un des titres forts du Big Comic Superior de Shōgakukan ? Découvrez-le avec nous.

Netflix sort Fool Night, l'anime événement de novembre 2026

Dans un monde de nuit perpétuel où la misère menace la vie de chacun, seriez-vous près à renoncer à votre existence humaine pour devenir une plante ? C'est la question que pose Fool Night, l'anime dystopique de science-fiction fraîchement arrivé dans le catalogue de Netflix. Un concept qui interpelle, entre questions écologistes et sociales, mais aussi une part d'ombre insoupçonnée derrière les avancées scientifiques.

Dévoilé à l'origine au festival d'Annecy, Fool Night est enfin dispo sur Netflix. Plongez ainsi aux côtés de Toshiro Kamiya, un jeune homme qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. Prêt à tout pour soigner sa mère malade, il finit par céder à la tension du processus de transfloraison pour payer ses soins. Sauf que, depuis l'opération, sa compréhension du langage des plantes l'entraîne dans une histoire beaucoup plus mystérieuse qu'il l'aurait cru.

Né d'une collaboration entre les studios Sunrise (Cowboy Bebop) et Shaft (Sayonara monsieur Désespoir), l'anime Fool Night fait honneur au manga à succès de Kasumi Yasuda. On retrouve l'atmosphère glacial de l'hiver permanent qui s'est installé sur Terre mais aussi ce côté angoissant du monde qui entoure Toshiro. Le titre parlera assurément aux amateurs de science-fiction, mais aussi à celles et ceux en recherche d'histoires matures établies sur des dilemmes moraux. Mais maintenant, à vous de vous faire votre avis ! La saison est dispo depuis le 26 novembre dernier en exclusivité sur Netflix.