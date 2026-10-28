Netflix dévoile un nouveau film de science-fiction pour petits et grands. Intitulé Allen, il raconte les retrouvailles entre un Terrien et un extraterrestre 20 ans après leur rencontre.

Netflix va faire craquer toute la famille avec son nouveau film de science-fiction. Annoncé pour le 12 novembre 2026, Allen est une sorte de suite spirituelle à ET dans son concept. Il promet alors une histoire touchante sur l'amitié, la distance et l'altérité. En plus, on retrouve un studio récompensé aux Emmy Awards et aux BAFTA à sa réalisation.

Netflix annonce un nouveau film de science-fiction en SVOD

Deux semaines après un premier teaser, Netflix lève cette fois concrètement le voile sur Allen. Ce film de science-fiction familial va raconter l'histoire de Petey, un Terrien, qui, dès années après sa rencontre avec un extraterrestre, cherche à le recontacter alors qu'il est retourné dans l'espace. 20 ans plus tard, son souhait est enfin exaucé avec le retour inattendu d'Allen sur Terre.

Le film Allen de Netflix va mettre en scène l'acteur T.J. Power (Mange Prie Aime) dans la peau de Petey. Pour lui donner la réplique, il peut compter sur Charlotte Nicdao (Mythic Quest) ou encore Josh Helman (Mad Max Fury Road). En revanche, l'interprète qui double Allen n'a pas encore été révélé. Le mystère reste donc entier.

Enfin, si on se réjouit à l'idée de découvrir Allen sur Netflix, c'est aussi parce qu'on retrouve l'équipe australienne de Ludo Studio à la réalisation. C'est à elle qu'on doit le dessin animé Bluey, qui lui a valu plusieurs récompenses prestigieuses, notamment aux Emmy et aux BAFTA Awards. On ne l'attendait évidemment pas sur un tel projet, mais on est curieux de voir ce qu'elle sera capable de faire pour sa première production en prises de vues réelles.

Quand sortira le film Allen ?

Netflix va donc enrichir son catalogue le mois prochain avec ce nouveau film de science-fiction familial. La plateforme ajoutera Allen en SVOD le 12 novembre 2026. Ce sera évidemment une exclusivité que vous ne retrouverez ni au cinéma ni sur un autre service de streaming.