Grosse journée de sortie sur Netflix : un drame intense, un thriller culte et deux séries inédites débarquent aujourd’hui. De quoi passer du temps sur les écrans pour le reste de la semaine.

Comme chaque semaine, Netflix enrichit son catalogue, mais ce 19 septembre réserve quelques arrivées particulièrement intéressantes. Entre cinéma engagé, romance légère et séries inédites, la journée est bien remplie pour les abonnés. Du très lourd pour cette semaine en comptant aussi HBO Max ou encore Disney+.

Les films du jour avec du très bon sur Netflix

Côté cinéma, deux poids lourds débarquent aujourd’hui sur Netflix. D’abord Munich, le film de Steven Spielberg qui revient sur les attentats des Jeux Olympiques de 1972. Une œuvre forte et dramatique, qui mêle suspense et réflexion politique avec la patte inimitable du réalisateur. Pour les amateurs de thrillers intelligents, c’est un rendez-vous immanquable.

À l’opposé du spectre sur Netflix, Jordan Peele signe Get Out, un film qui a marqué l’horreur contemporaine. Derrière son apparente simplicité, la rencontre d’un couple confronté à des tensions raciales, le long-métrage installe un malaise grandissant et une critique sociale implacable. Récompensé et largement salué à sa sortie, il fait partie des films qu’il faut avoir vus au moins une fois.

L’histoire suit Chris, un jeune Afro-Américain invité à rencontrer la famille de sa petite amie blanche, dans une maison isolée où rien ne semble normal. Derrière une atmosphère d’abord courtoise et feutrée se cache une tension grandissante, jusqu’à basculer dans un cauchemar éveillé. Le film, salué par la presse comme par le public, a remporté l’Oscar du meilleur scénario original en 2018 et a propulsé Jordan Peele comme l’une des voix incontournables du cinéma contemporain. Sa disponibilité sur Netflix est donc l’occasion parfaite de (re)découvrir cette œuvre devenue incontournable.

Les séries du jour

Mais Netflix n’a pas oublié les amateurs de séries. Aujourd’hui sort El refugio atómico, le nouveau thriller des créateurs de La Casa de Papel. L’intrigue promet du suspense et des retournements de situation dans un huis clos chargé de tension, fidèle au style qui a fait le succès du studio espagnol.

Autre nouveauté sur Netflix : Haunted Hotel, une série animée signée Matt Roller, connu pour son travail sur Community et Rick & Morty. Mélange d’humour et de fantastique, elle devrait séduire les fans d’animation adulte à la recherche d’une comédie irrévérencieuse et décalée.

Sortie : Netflix