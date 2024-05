50 Cent, le célèbre rappeur et producteur, a récemment vendu son documentaire sur Diddy à Netflix, après une intense guerre d'enchères. Ce projet, qui a suscité beaucoup d'intérêt, est un documentaire en plusieurs parties axé sur les accusations de viol portées contre Diddy. Le documentaire a été produit par G-Unit Film and Television Studios de 50 Cent.

Contexte et contenu du documentaire Netflix

Ce documentaire explorera donc les diverses allégations qui pèsent sur Diddy. Le rappeur est en effet au cœur d’une enquête fédérale pour des faits de viol, de trafic sexuel et d'agression sexuelle. La vente de ce documentaire survient donc dans un contexte particulièrement chargé pour le magnat du rap, avec plusieurs poursuites civiles en cours. Une affaire qui a fait énormément parler d'elle dernièrement quand deux propriétés du rappeur ont été perquisitionnées par le FBI.

Il y a peu, le mannequin Crystal McKinney a déposé une plainte contre Diddy pour agression sexuelle. Peu de temps après une vidéo de sécurité montrant Diddy frappant son ex-compagne Cassie dans un couloir d'hôtel a refait surface. Cette dernière l'avait accusé de violences et d'agression sexuelle l'année dernière. D'autres plaintes ont rapidement suivi pour les mêmes motifs.

Suite à la publication de la vidéo, Diddy a publié ses excuses, la qualifiant de l'un des moments les plus sombres de sa vie. Malgré cela, il fait toujours face à plusieurs autres accusations d'agression sexuelle dans différentes affaires judiciaires, qu'il a toutes niées.

50 Cent qui se frotte les mains en pensant à son documentaire.

Une aubaine pour 50 Cent

50 Cent n'a pas manqué de commenter les déboires de Diddy sur les réseaux sociaux, se moquant régulièrement de lui et de ses problèmes juridiques. Cette animosité entre les deux rappeurs remonte à 2006, lorsque 50 Cent a sorti une diss track intitulée The Bomb. Il y accusait Diddy d'avoir des informations sur le meurtre de Notorious B.I.G.

Le documentaire, intitulé Diddy Do It, devrait donc arriver sur Netflix prochainement. La vente fait suite à une compétition acharnée entre plusieurs chaînes de télévision et plateformes de streaming. Clairement, la tourmente judiciaire du rappeur a passionné les foules. Sans trop se mouiller, on peut donc déjà dire que c'est un carton assuré pour Netflix.