Les créateurs de la série Dark, Baran bo Odar et Jantje Friese, sont de retour avec leur nouveau programme Netflix, 1899. Un show qui aurait repris allégrement plusieurs scènes sans créditer l'autrice originale.

1899 : une série Netflix vraiment originale ou une pâle copie ?

La série 1899 se serait sûrement bien passée de ce coup de projecteur. Mary Cagnin, artiste brésilienne, accuse les créateurs d'avoir plagié sans retenue le comic-book Black Silence. Une bande dessinée sur laquelle elle a travaillé. Dans un thread sur son compte Twitter, l'illustratrice explique que la série serait un pillage avec une comparaison entre les scènes du show Netflix et la BD. Attention aux spoilers !!!

On peut notamment, dans les deux œuvres, voir une pyramide noire similaire mais aussi des personnages avec un triangle dans les yeux. « Comment est-ce possible » demande la principale intéressée ? En 2017, la dessinatrice a été conviée à la Foire du livre de Göteborg où elle a pu parler longuement et partager Black Silence avec des éditeurs et personnes du milieu, mais aussi produit une version anglaise du comic-book.

Selon elle, le salon du livre de Göteborg est suffisamment réputé pour que Netflix et/ou les créateurs de 1899 ait eu connaissance de la BD pour construire la série. Devant tout cela, l'artiste réfléchit à la suite à donner mais sollicite les internautes afin qu'ils lui envoient toutes les ressemblances.

L'un des créateurs n'est pas de cet avis

Baran bo Odar, co-créateur et réalisateur de 1899, réfute lui cette accusation de plagiat et espère que l'illustratrice reviendra sur ses propos.

Comme je l'ai déjà mentionné dans un post précédent : nous ne connaissons pas cette artiste, ni son travail sur ce comic. Nous ne volerions jamais à un autre artiste, étant artistes nous-mêmes. Nous l'avons contactée en espérant qu'elle retire ses accusations. Internet est devenu un endroit étrange. Plus d'amour et moins de haine s'il vous plaît. Baran bo Odar, co-créateur et réalisateur de 1899 (via CineSerie).

Qui aura raison ?