Devenue culte pour des millions de spectateurs à travers le monde, cette trilogie portée par Ben Stiller et Robin Williams est aujourd’hui disponible en intégralité sur Netflix.

Dans le milieu de plus en plus concurrentiel que représente la SVOD, s’il y a bien une plateforme qui parvient toujours à tirer son épingle du jeu, c’est Netflix. En effet, loin de se contenter de proposer une multitude de programmes originaux, la compagnie n’hésite jamais à jouer sur la fibre nostalgique de ses abonnés avec l’ajout de films et de séries ayant parfois marqué toute une génération de spectateurs. Ce mois de juin 2026 nous l’a déjà prouvé à de nombreuses reprises, et cela continue aujourd’hui encore avec l’arrivée d’une saga emblématique des années 2000.

Netflix accueille l’intégrale de La Nuit au Musée avec Ben Stiller

Après des franchises comme Rocky et Creed, ou encore des classiques comme 40 ans toujours puceau, Miami Vice : Deux flics à Miami ou encore Moulin Rouge, l’heure est en effet venue pour Netflix de conclure son programme du mois de juin avec l’arrivée de la trilogie La Nuit au Musée, comédie fantastique américaine portée par Ben Stiller et Robin Williams. Adaptée en 2006 d’un roman de Milan Trenc, cette saga réalisée par Shawn Levy (Stranger Things) est rapidement entrée dans le cœur de millions de spectateurs, tombés sous le charme de son humour savoureux.

Au cœur de celle-ci : le personnage de Larry Daley, nouveau gardien de nuit au musée d’histoire naturelle de New York, qui devient rapidement le témoin d’étranges événements. Et pour cause : lorsque la lune se lève, toutes les statues, tous les squelettes et autres animaux exposés dans le musée prennent soudainement vie grâce à une mystérieuse tablette magique ayant appartenu à un ancien pharaon. De quoi faire de La Nuit au Musée une aventure pas comme les autres, donc, dont le succès a rapidement conduit à la création de plusieurs suites.

Trois ans après le premier volet, Ben Stiller a en effet repris du service dans La Nuit au Musée 2, où de nouvelles aventures toujours aussi farfelues l’y attendaient. En 2015, ensuite, toute l’équipe s’est retrouvée une dernière fois pour La Nuit au Musée : Le Secret des Pharaons, venu clôturer cette fabuleuse trilogie aujourd’hui disponible en intégralité sur Netflix. Car précisons en effet si nécessaire que le dernier film d’animation, sorti en 2022 et baptisé Le Retour de Kahmunrah, ne fait quant à lui pas partie du lot.

Source : Netflix