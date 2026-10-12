Trois ans d’attente c’est long. Et ça l’est d’autant plus quand le résultat n’est pas ce que l’on espérait. Depuis l’annonce de quatre nouveaux épisodes de Naruto en 2022, les fans du manga rêvaient de retrouver leur ninja préféré dans de nouvelles aventures, toujours avec le studio Pierrot aux commandes. Après trois années à théoriser, le nouveau projet s’est officiellement annoncé à la New York Comic Con 2026 et ce n’était en rien ce qu’ils s’étaient imaginés. Le nouvel anime de Naruto prendra en effet la forme d’un crossover avec Ninku, un manga des années 90 largement oublié du grand public, mais pas de Masashi Kishimoto, l’auteur des aventures du ninja, qui supervisera cette série spéciale.

Un anime Naruto en collaboration avec Ninku

Le fameux anime célébrant les 20 ans du manga, initialement attendu en septembre 2023 avant d’être reporté afin d’améliorer sa qualité, risque donc de laisser une partie des fans sur leur faim. Plutôt que de proposer une nouvelle aventure centrée sur l’Equipe 7, le studio Pierrot a dévoilé NARUTO X NINKU, une mini-série de quatre épisodes réunissant deux univers de ninja, sans fenêtre de sortie. Chargés d’une mission par Kakashi, Naruto, Sasuke et Sakura vont finalement se retrouver propulsés dans un autre monde, où ils feront la rencontre de Fusuke, héros de cet autre univers.

Ce sera surtout l’occasion pour l’autre manga de se faire connaître d’un tout autre public. Car si Naruto est devenu une institution, Ninku n’a pas la même notoriété auprès du public actuel. Créé par Koji Kiriyama, le manga a été publié de manière intermittente entre 1993 et 2011, alors même que son adaptation animée remonte à 1995. Autant dire que la majorité des fans de Sasuke et compagnie vont découvrir l’œuvre à cette occasion, ce qui explique l’accueil particulièrement froid pour ce nouvel anime Naruto. Et pourtant, c’est un rêve de longue date de Masashi Kishimoto, créateur du manga.

Bande-annonce en japonais

Un rêve pour l'auteur du manga, une déception pour les fans

Le mangaka a en effet expliqué que Ninku était en quelque sorte la genèse de Naruto, puisque c’est cette oeuvre qui lui avait donné envie de créer sa propre histoire de ninjas. « J’ai créé Naruto parce que je voulais moi-même voir une suite à Ninku. Sans Ninku, il n’y aurait pas eu Naruto. Pour faire simple, Fusuke est son mentor secret », a déclaré Kishimoto. C’est donc un rêve qui se réalise pour l’auteur, qui remercie au passage Kiriyama d’avoir accepté cette collaboration improbable et pourtant pleine de sens. « J'ai enfin réussi à créer une suite à Ninku au sens le plus complet du terme. J’espère que vous prendrez plaisir à regarder les quatre épisodes jusqu’au bout ».

Une belle histoire entre les deux auteurs qui a cependant la sensation d’une douche froide pour les fans de Naruto. Après trois ans d’attente, certains espéraient bien plus qu’un crossover avec un manga qu’ils ne connaissent pas et dont la nostalgie leur échappe. « Ce n’est pas ce que je voulais, mais c’est cool pour Kishimoto », résume finalement un internaute. Tous ne sont pas aussi tendres avec ce nouvel anime Naruto, beaucoup le qualifiant de « blague », de « déception » allant jusqu’à se demander « c’est quoi ce délire ? ». Heureusement pour eux, Kishimoto semble avoir anticipé cette déception et a annoncé Naruto: Shadow Rising, un nouveau manga dessiné par ses soins et dont des nouvelles seront données lors de la Jump Fest 2027, qui se tiendra les 19 et 20 décembre prochains.

Source : VIZ