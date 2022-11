Le MCU est grand, il est immense même, et Marvel ne cesse d’y mettre de nouveaux personnages, sans compter qu’il n’hésite pas à en faire revenir en piochant dans le catalogue des projets avortés.

Attention, spoilers ! Si vous lisez ces lignes, c’est que vous êtes donc à jour avec le MCU, ou pas, mais que le spoiler ne vous fait pas peur. Alors sachez qu’après avoir fait revenir Daredevil dans Spider-Man : No Way Home, Marvel pourrait préparer le retour d’un autre héros né chez Netflix : le Punisher de Jon Bernthal.

Frank Castle de retour dans la Phase 5 de Marvel ?

Alors que le diable de Hell’s Kitchen est d’ores et déjà prévu dans la série Echo à venir sur Disney+, et que des rumeurs suggèrent également le retour de Jessica Jones, Le Punisher pourrait lui aussi avoir le droit à un come-back dans le MCU. C’est en tout cas ce que sous-entend le récent post Instagram d’un certain Kasey O’Keefe, acteur de métier, qui s’est fendu d’une photo de lui avec Jon Bernthal en encensant la star avant de lancer un « hâte de retravailler avec lui dans la Phase 5 du MCU ».

Plus de questions que de réponses

Une simple phrase qui a mis le feu aux poudres, en faisant flamber les fans désormais tiraillés de questions. Puisque oui, si la nouvelle à de quoi exciter tous les amoureux du MCU, rien ne dit que tout ceci est vrai et tout le monde se pose des questions. Comme souligné par plusieurs confrères, Kasey O’Keefe est presque inconnu au bataillon et son compte Instagram est plein de photos de lui avec d'autres célébrités et des messages assez similaires. Par ailleurs, ni la star, ni Marvel n'ont commenté l'affaire.

Il se pourrait donc que tout ceci soit tout bonnement faux, mais ça aura au moins eu le mérite de prouver à Marvel (même s’il n’y avait pas besoin) qu’un retour du Punisher dans le MCU est plus qu’attendu. Après tout, voir débarquer Frank Castle une nouvelle fois aux côtés de Daredevil n’aurait rien de surprenant, mais serait surtout un pur régal pour les fans. Castle pourrait également avoir le droit lui aussi à sa propre série perso, comme son ami justicier qui reviendra dès 2024 dans Daredevil : Born Again. Et pourquoi pas fantasmer à l’idée de le voir faire une apparition auprès de Deadpool, comme dans certains comics, ce qui lui permettrait d’ailleurs de conserver toute sa brutalité.

Et vous, envie de revoir le Punisher de Bernthal ?