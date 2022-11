Quentin Tarantino, en pleine promotion pour son deuxième livre « Cinema Speculation », se confie sur son avenir qui pourrait impliquer Marvel malgré une récente déclaration piquante du metteur en scène.

Quentin Tarantino : une seule condition pour un film Marvel ?

Lors de son interview avec le LA Times, Quentin Tarantino a annoncé être sur un projet de série qui démarrera l'année prochaine. Un show sur le petit écran de huit épisodes. Mais dernièrement, le réalisateur de Pulp Fiction, Inglourious Basterds ou Jackie Brown a donné son avis sur Marvel, et clairement, ce n'est pas l'amour fou.

Il a déclaré :

Il faut être un mercenaire pour faire ce genre de films. Je ne suis pas un mercenaire. Je ne cherche pas de boulot.

Même si ses films ont fini par exploser au box-office, il est vrai que Tarantino est plus davantage dans la case des auteurs que de simples faiseurs. Une dimension qui ne sied pas spécialement à Marvel. Néanmoins, cette opinion arrêté sur les super-héros du MCU et plus particulièrement sur ceux qui font les films, pourrait évoluer.

S'il avait le choix, il prendrait la caméra pour adapter Sgt. Fury and his Howling Commandos. Pourquoi cette série de comics ? Il faut peut-être y voir un lien avec le fait que Nick Fury est interprété par Samuel L. Jackson dans les productions Marvel. Un des acteurs préférés de Quentin Tarantino qui, dès qu'il le peut, l'appelle en renfort pour ses œuvres.

Son avis sur le cinéma d'aujourd'hui

Sans savoir si Marvel était spécialement visé ou non, Quentin Tarantino trouve que l'époque que l'on vit actuellement est l'une des pires du cinéma, à égalité avec les années 80 et 50 pour lui.