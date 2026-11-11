Magic The Gathering élargit sa collection avec une licence de science-fiction absolument culte. Découvrez les cartes à l'effigie de personnages mythique et les sets maintenant disponibles en précommande.

Le mythique TCG Magic The Gathering dévoile un nouveau partenariat avec une des licences de science-fiction les plus cultes qui soient. La toute nouvelle extension Star Trek est désormais disponibles en précommande. Vous allez ainsi pouvoir jouer avec James Kirk, Spock et tout un tas de personnages emblématiques, mais aussi profiter de nouvelles mécaniques.

Magic lance les précommandes de son extension de science-fiction culte

Un an après l'avoir annoncé pour son line-up 2026, Wizards of the Coast dévoile enfin son extension Magic Star Trek. Préparez-vous à vous envoler pour une nouvelle galaxie avec une collection de cartes inspirée de cette univers de science-fiction ultra-culte qui a marqué plusieurs générations depuis ses débuts en 1966.

Les fans de Star Trek sont vraiment gâtés pour les 60 ans de la licence. Après un set LEGO impressionnant, ils vont pouvoir jouer avec 316 cartes Magic inspirées de personnages aussi emblématiques que Spock, Jean-Luc Picard, Kathryn Janeway et, bien sûr, James Kirk. Dans le lot, on compte en plus 7 cartes autographiées par les acteurs de la saga proposées en édition limitée à 250 exemplaires dans les boosters collectors.

Cette extension Magic Star Trek va assurément faire la joie des collectionneurs, mais aussi des joueurs. Eh oui ! Le TCG s'offre six nouvelles mécaniques pour accompagner l'équipage de l'Enterprise. Téléportation, mondes étranges, vaisseaux… autant de nouveautés qui vont littéralement rebattre les cartes pour vos parties. Les précommandes sont justement ouvertes.







© Wizards of the Coast

Quels sont les deck et boosters Star Trek dispo en précommande ?

Les précommandes sont donc désormais ouvertes pour l'extension Magic Star Trek. Plusieurs types de boosters, de decks et même de packs découvertes sont proposées. Cela vous donne vraiment le choix pour vous lancer dans cette collection ambition :

4 decks Commander : Équipe d'exploration, Flotte de la Fédération, Nous sommes les Bords et Rage Klingonne

: Équipe d'exploration, Flotte de la Fédération, Nous sommes les Bords et Rage Klingonne Deck Commander Collector (édition en anglais)

(édition en anglais) Boosters collectors , avec la possibilité de tomber sur une des 250 cartes autographiées

, avec la possibilité de tomber sur une des 250 cartes autographiées Display Magic Star Trek

Scene Box , le coffret qui regroupe l'univers de la franchise Star Trek

, le coffret qui regroupe l'univers de la franchise Star Trek Bundle et Gift Bundle, deux packs pour commencer avec l'extension Magic Star Trek