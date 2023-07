Après la résurrection (loupée) du plus grand aventurier du cinéma avec Indiana Jones 5, Hollywood cible un autre monument. « Le film le plus terrifiant de tous les temps » de William Friedkin (Cruising, Bug, French Connection...), l'Exorciste. Un long-métrage qui hante encore les plus vieux d'entre nous et qui va faire son grand retour dans les salles obscures. Et plutôt que de ressortir une énième version longue Director's Cut Final Cut ++, la franchise change de main pour un nouveau film qui fera quasiment table rase du passé. L'Exorciste Dévotion commence à se dévoiler et ça fout déjà les jetons.

Une première image de L'Exorciste Dévotion qui met mal à l'aise

Universal Pictures et Blumhouse Productions ont enclenché la campagne promotionnelle de L'Exorciste Dévotion (The Exorcist: Believer en VO) avec la toute première image de ce nouveau film. Un poster promo où l'on voit deux petites filles déjà possédées et flippantes à souhait. Car oui dans ce long-métrage, qui est une suite officielle du chef d'oeuvre de William Friedkin, c'est deux fillettes qui seront victimes d'un démon.

La production de L'Exorciste Dévotion a fait confiance à Olivia Marcum, qui fait ses premiers pas d'actrice, et Lidya Jewett (Good Girls). Elles auront la lourde tâche d'être les prochaines Regan, incarnée à l'époque par la bluffante Linda Blair. Dur, dur, mais avec de la chance et du talent, elles réussiront peut-être à éclore comme Blair en son temps.

Ellen Burstyn alias Chris MacNeil, qui était la mère de Regan dans l'original, reprendra son rôle dans L'Exorciste Dévotion. Elle sera sûrement là pour apporter son expertise et aider les gamines à redevenir normales. Ou pas. Leslie Odom Jr. qui a remporté deux trophées du « Meilleur acteur » dans la comédie musicale Hamilton rejoint le casting. De même qu'Ann Dowd, vu dans Hérédité d'Ari Aster ou les séries The Handmaid's Tale et The Leftovers, Raphael Sbarge (24 heures Chrono), Okwui Okpokwasili (Madeline's Madeline). Leurs rôles n'ont cependant pas été révélés à l'heure d'écrire ces lignes. Quant à Linda Blair, elle était sur le tournage donc...

Une nouvelle trilogie du réalisateur d'Halloween

Cette première image de L'Exorciste Dévotion fait débat et c'était couru d'avance. Certains sont déjà en train de prévoir des vêtements de rechange, quand d'autres ont eu l'impression qu'un logiciel IA avait été utilisé pour générer ce cliché. En tant que fan inconditionnel du premier film, le seul qui existe, on est entre les deux et on attendra d'en voir plus.

Ce retour qui fera frissonner les amateurs d'horreur, sous réserve qu'il soit réussi, ne sera pas un one-shot. Ce sera une nouvelle trilogie, qui efface quelque part les deux anciens volets, réalisée par David Gordon Green. Le cinéaste qui a dépoussiéré le mythique Halloween. Pour le meilleur comme pour le pire. L'épisode de 2018 avait été une excellente surprise, puis ce fut la chute avec les deux suites. On est donc en droit d'appréhender beaucoup le résultat final.

Pour l'Exorciste Dévotion, Green a voulu s'écarter d'Halloween, ce qui est logique. « Ils n'ont rien à voir. Halloween est un film d’horreur. C’est un slasher. C’est la folie de minuit où l'on passe du bon temps au cinéma et où on mange du pop-corn. L’Exorciste est un drame très documenté sur des faits hallucinants. Spiritualité, religion, santé mentale, famille. Vous pouvez rapprocher ces deux oeuvres dans des sous-genres très différents de l’horreur, mais l’approche technique, créative, est très différente ».

Mais il a quand même bien l'intention de reproduire un modèle similaire. « J'espère que nous ferons la même chose avec L'Exorciste que nous avons fait avec Halloween, faire du neuf et prouver que cette revisite en valait la peine. Pour satisfaire les spectateurs, nous devons proposer quelque chose de différent » a-t-il ajouté lors d'interviews (via Ecran Large). Rendez-vous le 11 octobre 2023 au cinéma.