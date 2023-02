Leiji Matsumoto était une légende du manga et de l'animation. Il a rejoint les étoiles, dans lesquelles se déroulaient les aventures de ses principales création. On lui doit un univers de science-fiction où se déroule notamment les manga Yamato Le Cuirassé de l’Espace, les aventures du Capitaine Albator et du Galaxy Express 999. Et si vous n'avez pas lu les mangas, vous avez surement dû au moins entendre une fois parler de l'adaptation en série d'animation avec le générique culte, que vous pouvez retrouver ci-dessous en français.

Un anime qui a bercé plusieurs générations, la légende Leiji Matsumoto

Le mangaka prolifique Leiji Matsumoto est donc mort le 13 février dernier à l’âge de 85 ans, comme l'a annoncé la maison de production Toei ce jour.

Albator 84

Souhaitant d'abord suivre la même carrière que son père, à savoir pilote de chasse, ses problèmes de vue le mèneront finalement à une toute autre destinée. Dès les années 1950, il se fait connaitre en dessinant des shojos, des mangas à destination des jeunes filles. Si on est encore loin de ses projets plus tardifs, il élabore toutefois déjà les silhouettes féminines que l'on retrouvera plus tard dans ses œuvres en s'inspirant des traits de l'actrice qu'il aime tant, Marianne Hold. Sa vie prend un tournant lorsqu'il il se lie d’amitié avec la dessinatrice Miyako Maki qu'il épouse en 1961.

La décennie 1970 est particulièrement faste et favorable pour l’auteur qui devient un mangaka star du space opera japonais. En 1974, il invente Yamato Le Cuirassé de l’Espace (le nom d'un cuirassé de la marine japonaise qui coule en 1945) et de là, il devient un auteur incontournable. En France, c'est le succès absolu grâce au dessin animé Albator dès 1978, puis tout au long des années 80.

L'euphorie Daft Punk

Dès 2003, Leiji Matsumoto se fait connaitre par la jeune génération grâce a sa collaboration culte avec le groupe français Daft Punk. En effet, à la demande du duo, il participe à un long-métrage d’animation (Interstella 5555) pour l’album Discovery.