Les LEGO passionnent les enfants de tous les âges, les petits comme les grands. Ça fait des années que la firme a compris qu'elle faisait rêver tout le monde et pas seulement les jeunes. En témoigne encore le nombre incalculable de sets de collections aux thématiques qui ne parlent qu'aux plus geeks d'entre nous. Des pièces sublimes aux couleurs de nos licences favorites, que ce soit du jeu vidéo comme avec les LEGO Mario, Sonic ou encore Horizon Zero Dawn, ou de franchises cultes comme Star Wars, Marvel, Indiana Jones, etc.

Mais ce qui impressionne certainement le plus, ce sont les créations des amoureux de LEGO. Des passionnés eux aussi, pour certains artistes, voire même professionnels, qui repoussent toujours plus loin les limites de la créativité. C’est le cas ici avec une construction totalement surréaliste.

Une baie pirate avec près d'1 million de LEGO !

C’est une construction titanesque et incroyable sur laquelle Kristina Hanh a travaillé de très, très nombreuses heures. La jeune femme s’est fait un nom en Allemagne (et au-delà) en tant que « détective LEGO » en créant sa fondation Brick Creations. Elle recherche, collectionne et vend toutes sortes de pièces LEGO, aidant notamment les collectionneurs à trouver des pièces rares. Mais de temps en temps, elle se lance également des défis de création comme ici avec une impressionnante construction.

Une baie pirate plus vraie que nature constituée de près d'1 million de briques. Bateaux, pirates, installations, mer et îles colorées… un tableau sublime qui impressionne notamment avec son ciel représentant un coucher de soleil qui fait office de gigantesque toile de fond. Un travail de titan !

On vous laisse vous régaler avec la vidéo ci-dessous.