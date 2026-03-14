Il pleut des briques en mars 2026. LEGO sort une tonne de nouveaux sets, y compris des nouveautés tirées de licences cultissimes, notamment pour les joueurs.
Les amateurs de jeux à construire et de briques en plastique sont servis ce mois-ci. LEGO sort presque une cinquantaine de nouveaux sets en mars 2026. S'il y a du choix, avec des sorties dans certaines des collections les plus appréciées, il y a aussi des pièces iconiques attendues de longue date. Retrouvez notre sélection suivie de la liste complète.
LES PLUS BELLES NOUVEAUTÉS LEGO DE MARS 2026
Mars 2026 est assurément un mois d'exception pour les AFOL et les plus jeunes constructeurs en herbe. LEGO sort un tas de sets mémorables, dont certains tirés de très grosses licences. Le plus attendus est certainement celui tiré de Zelda Ocarina of Time, qui trouvera à coup sûr une place de choix chez les collectionneurs.
Les cinéphiles, quant à eux, pourront se replonger dans certaines des licences les plus cultes du grand écran, entre Batman, L'Étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Le Seigneur des Anneaux. Mais LEGO sait jouer sur la variété en offrant à construire des sets iconiques pour les sportifs, puisqu'ils viennent célébrer la Coupe du monde 2026 de football.
LEGO Zelda 77093 Ocarina of Time – Le combat final
Un set de légende arrive dans le catalogue LEGO. Alors que la licence The Legend of Zelda vient de fêter ses 40 ans, vous allez pouvoir reproduire une scène mythique tirée de l'un de ses meilleurs épisodes. Grâce aux fameuses briques, préparez-vous à immortaliser à votre manière le combat final d'Ocarina of Time entre Link, Zelda et Ganonforf.
- Référence : 77093
- Dimensions : 17 cm de haut, 29 cm de large et 18 cm de profondeur
- Nombre de pièces : 1 003
- Nombre de mini-figurines : 3
- Âge : 18+
- Date de sortie : 1er mars 2026
- Prix : 119,99 €
LEGO DC Comics 76333 — La Batmobile de Batman & Robin
Pour ce mois de mars, LEGO accueille décidément des sets mythiques. Parmi toutes les nouveautés DC Comics du mois, on retiendra particulièrement la reproduction en briques de la Batmobile de Batman & Robin. Si le film de Tim Burton n'est pas le plus mémorable de la saga, on en retient ses costumes kitschissimes et aussi son véhicules racés aux courbes ahurissantes.
- Référence : 76333
- Dimensions : 6 cm de haut, 23 cm de long et 7 cm de large
- Nombre de pièces : 272
- Nombre de mini-figurines : 1
- Âge : 9+
- Date de sortie : 1er mars 2026
- Prix : 29,99 $
LEGO Disney 43288 Le pot de fleurs de Sally
L'un des meilleurs films d'animation Disney s'offre un nouveau set LEGO au mois de mars. Il s'agit d'une pièce tirée de L'Étrange Noël de Monsieur Jack. On y retrouve Sally accompagnée d'un chat noir et, surtout, d'une grande fleur à l'image du long-métrage. Une petite surprise ce cache en plus dans ce set puisque le pot de fleur peut s'ouvrir en deux pour laisser place à la chambre de l'héroïne.
- Référence : 43288
- Dimensions : 27 cm de haut, 12 cm de large et 10 cm de profondeur en position fermée
- Nombre de pièces : 346
- Nombre de mini-figurines : 2
- Âge : 9+
- Date de sortie : 1er mars 2026
- Prix : 49,99 €
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11373 Le Seigneur des Anneaux : Le casque de Sauron
Un nouveau set rejoint la collection LEGO Icons en mars, et pas des moindres. Si vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux, vous ne pourrez pas passer à côté de cette reproduction du Casque de Sauron. Véritable pièce de collection, elle s'accompagne d'un présentoir et d'une plaque nominative. Une minifigure à l'image du terrible nécromancien est même incluse dans le pack.
- Référence : 11373
- Dimensions : 33 cm de haut, 13 cm de large et 13 cm de profondeur
- Nombre de pièces : 538
- Nombre de mini-figurines : 1
- Âge : 18+
- Date de sortie : 1er mars 2026
- Prix : 74,99 €
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43019 Le ballon de foot de la Coupe du monde 2026
L'été 2026 va incontestablement vibrer au rythme de la Coupe du monde de foot organisée par la FIFA. À ce titre, LEGO propose dès ce mois-ci un nouveau set emblématique pour les sportifs. Il s'agit d'une reproduction du ballon officiel de la compétition. Avec presque 1 500 pièces au compteur, ce set promet d'être du plus belle effet dans votre collection.
- Référence : 43019
- Dimensions : 22 cm de haut, 21 cm de large et 21 cm d’épaisseur
- Nombre de pièces : 1 498
- Nombre de mini-figurines : 0
- Âge : 10+
- Date de sortie : 1er mars 2026
- Prix : 119,99 €
43020 Trophée officiel de la Coupe du monde de la FIFA
- Référence : 43020
- Dimensions :
- Nombre de pièces :
- Nombre de mini-figurines :
- Âge :
- Date de sortie : 1er mars 2026
- Prix : 179,99 €
Acheter le set LEGO Coupe du Monde
TOUTES LES SORTIES LEGO DE MARS 2026
ART, la collection se la joue impressionniste en mars
Botanical, des sets à cueillir en mars 2026
Brickheadz, deux sets de plus en mars 2026
- 40861 Figurines de Sulli, Bob et Bouh | 24,99 €
- 40881 Figurines Fortnite Lama de Ravitaillement et Poiscaille | 24,99 €
DC Comics, des sets LEGO Batman bien carrossés
- 76330 Logo de Batman | 79,99 €
- 76331 La Batmobile de Batman v Superman | 29,99 €
- 76332 La Batmobile de The Batman | 29,99 €
Disney, la magie revient en mars 2026
- 43290 Kevin et Doug | 59,99 €
- 43300 Winnie l'Ourson | 149,99 €
- 43305 La fête d’anniversaire de Porcinet | 39,99 €
Duplo, de grosses licences pour les tout petits
- 10468 Tracteur et marché | 19,99 €
- 10467 La maison familiale | 69,99 €
- 10466 Le voyage en train avec Papy Pig | 44,99 €
- 10465 La maison de Mickey Mouse avec Minnie et Pluto l 49,99 €
- 10463 Spidey-Rex contre le Bouffon Vert | 19,99 €
LEGO City, deux nouveaux sets pour les pilotes
- 60508 Le braquage du train de police | 199,99 €
- 60493 Camion de F1 avec voiture de course de F1 Audi | 44,99 €
LEGO Creator, un set iconique à petit prix en mars 2026
LEGO Icons, des modèles mythiques pour les pilotes
- 11375 Ferrari F2004 et Michael Schumacher | 89,99 €
- 11389 Projet Dernière Chance | 109,99 €
- 11376 Ford Model T | 129,99 €
LEGO Ideas, deux nouveaux sets adorables en mars 2026
Maersk, un set de marque arrive en mars
Ninjago, des pièces événements à construire en mars 2026
- 71860 15ᵉ anniversaire : le robot Titan de Lloyd | 129,99 €
- 71853 Le combat du robot dragon de Jay | 19,99 €
Space, un set LEGO qui aura la tête dans les étoiles
Speed Champions, pour les passionnés de F1
- 77258 Voiture de course F1 ACADEMY LEGO | 27,99 €
- 77259 Voiture de course Audi Revolut F1 Team R26 | 27,99 €
Star Wars fait le plein de SMART Play au mois de mars
- 75420 SMART Play : le Landspeeder de Luke | 39,99 €
- 75421 SMART Play : le TIE Fighter de Dark Vador | 69,99 €
- 75422 SMART Play : la hutte de Yoda et l’entraînement Jedi | 69,99 €
- 75423 SMART Play : le X-Wing Red Five de Luke | 89,99 €
- 75424 SMART Play : l’attaque du AT-ST sur Endor | 49,99 €
- 75425 SMART Play : la Cantina de Mos Eisley | 79,99 €
- 75426 SMART Play : Faucon Millenium | 99,99 €
- 75427 SMART Play : duel dans la salle du trône et chasseur A-Wing | 159,99 €
Technic, pour les mécanos en briques
- 42225 Moto jaune | 9,99 €
- 42226 Voiture de course BMW M4 GT3 EVO | 64,99 €
- 42227 SUV Jeep Wrangler Rubicon | 64,99 €
- 42228 Voiture McLaren MCL39 F1 | 229,99 €
Source : Boutique officielle LEGO.