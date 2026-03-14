Il pleut des briques en mars 2026. LEGO sort une tonne de nouveaux sets, y compris des nouveautés tirées de licences cultissimes, notamment pour les joueurs.

Les amateurs de jeux à construire et de briques en plastique sont servis ce mois-ci. LEGO sort presque une cinquantaine de nouveaux sets en mars 2026. S'il y a du choix, avec des sorties dans certaines des collections les plus appréciées, il y a aussi des pièces iconiques attendues de longue date. Retrouvez notre sélection suivie de la liste complète.

LES PLUS BELLES NOUVEAUTÉS LEGO DE MARS 2026

Mars 2026 est assurément un mois d'exception pour les AFOL et les plus jeunes constructeurs en herbe. LEGO sort un tas de sets mémorables, dont certains tirés de très grosses licences. Le plus attendus est certainement celui tiré de Zelda Ocarina of Time, qui trouvera à coup sûr une place de choix chez les collectionneurs.

Les cinéphiles, quant à eux, pourront se replonger dans certaines des licences les plus cultes du grand écran, entre Batman, L'Étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Le Seigneur des Anneaux. Mais LEGO sait jouer sur la variété en offrant à construire des sets iconiques pour les sportifs, puisqu'ils viennent célébrer la Coupe du monde 2026 de football.

LEGO Zelda 77093 Ocarina of Time – Le combat final

© The LEGO Group et Nintendo.

Un set de légende arrive dans le catalogue LEGO. Alors que la licence The Legend of Zelda vient de fêter ses 40 ans, vous allez pouvoir reproduire une scène mythique tirée de l'un de ses meilleurs épisodes. Grâce aux fameuses briques, préparez-vous à immortaliser à votre manière le combat final d'Ocarina of Time entre Link, Zelda et Ganonforf.

Référence : 77093

: 77093 Dimensions : 17 cm de haut, 29 cm de large et 18 cm de profondeur

: 17 cm de haut, 29 cm de large et 18 cm de profondeur Nombre de pièces : 1 003

: 1 003 Nombre de mini-figurines : 3

: 3 Âge : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er mars 2026

: 1 mars 2026 Prix : 119,99 €



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LEGO DC Comics 76333 — La Batmobile de Batman & Robin

© The LEGO Group et Warner Bros.

Pour ce mois de mars, LEGO accueille décidément des sets mythiques. Parmi toutes les nouveautés DC Comics du mois, on retiendra particulièrement la reproduction en briques de la Batmobile de Batman & Robin. Si le film de Tim Burton n'est pas le plus mémorable de la saga, on en retient ses costumes kitschissimes et aussi son véhicules racés aux courbes ahurissantes.

Référence : 76333

: 76333 Dimensions : 6 cm de haut, 23 cm de long et 7 cm de large

: 6 cm de haut, 23 cm de long et 7 cm de large Nombre de pièces : 272

: 272 Nombre de mini-figurines : 1

: 1 Âge : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er mars 2026

: 1 mars 2026 Prix : 29,99 $



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LEGO Disney 43288 Le pot de fleurs de Sally



© The LEGO Group et Disney.

L'un des meilleurs films d'animation Disney s'offre un nouveau set LEGO au mois de mars. Il s'agit d'une pièce tirée de L'Étrange Noël de Monsieur Jack. On y retrouve Sally accompagnée d'un chat noir et, surtout, d'une grande fleur à l'image du long-métrage. Une petite surprise ce cache en plus dans ce set puisque le pot de fleur peut s'ouvrir en deux pour laisser place à la chambre de l'héroïne.

Référence : 43288

: 43288 Dimensions : 27 cm de haut, 12 cm de large et 10 cm de profondeur en position fermée

: 27 cm de haut, 12 cm de large et 10 cm de profondeur en position fermée Nombre de pièces : 346

: 346 Nombre de mini-figurines : 2

: 2 Âge : 9+

: 9+ Date de sortie : 1 er mars 2026

: 1 mars 2026 Prix : 49,99 €



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11373 Le Seigneur des Anneaux : Le casque de Sauron

© The LEGO Group et Warner Bros.

Un nouveau set rejoint la collection LEGO Icons en mars, et pas des moindres. Si vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux, vous ne pourrez pas passer à côté de cette reproduction du Casque de Sauron. Véritable pièce de collection, elle s'accompagne d'un présentoir et d'une plaque nominative. Une minifigure à l'image du terrible nécromancien est même incluse dans le pack.

Référence : 11373

: 11373 Dimensions : 33 cm de haut, 13 cm de large et 13 cm de profondeur

: 33 cm de haut, 13 cm de large et 13 cm de profondeur Nombre de pièces : 538

: 538 Nombre de mini-figurines : 1

: 1 Âge : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er mars 2026

: 1 mars 2026 Prix : 74,99 €



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© The LEGO Group et FIFA.

L'été 2026 va incontestablement vibrer au rythme de la Coupe du monde de foot organisée par la FIFA. À ce titre, LEGO propose dès ce mois-ci un nouveau set emblématique pour les sportifs. Il s'agit d'une reproduction du ballon officiel de la compétition. Avec presque 1 500 pièces au compteur, ce set promet d'être du plus belle effet dans votre collection.

Référence : 43019

: 43019 Dimensions : 22 cm de haut, 21 cm de large et 21 cm d’épaisseur

: 22 cm de haut, 21 cm de large et 21 cm d’épaisseur Nombre de pièces : 1 498

: 1 498 Nombre de mini-figurines : 0

: 0 Âge : 10+

: 10+ Date de sortie : 1 er mars 2026

: 1 mars 2026 Prix : 119,99 €



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43020 Trophée officiel de la Coupe du monde de la FIFA

© The LEGO Group et FIFA.

Référence : 43020

: 43020 Dimensions :

: Nombre de pièces :

: Nombre de mini-figurines :

: Âge :

: Date de sortie : 1 er mars 2026

: 1 mars 2026 Prix : 179,99 €



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