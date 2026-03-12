Les gamers ont de plus en plus de choix parmi les sets LEGO ces dernières années. Les pièces tirés de licences cultes trouvent progressivement leur place dans le catalogue du fabricant. Mais quelques fois, plus qu'une scène mythique ou qu'un personnage iconique, ce sont nos consoles elles-mêmes qui se transforment en brique avec tout autant de brio. Un nouveau set du genre pourrait bien voir le jour sous peu, ç'a leaké.

Un futur set LEGO incontournable a leaké

Si cela se confirme, les joueurs vont se l'arracher à coup sûr. Un nouveau set inspiré de l'un des principaux constructeurs du marché du jeu vidéo serait en préparation sous le nom de code « LEGO Codename P ». C'est en tout cas ce que rapporte l'internaute lego_minecraft_goat sur son compte Instagram. Spécialisé dans les fuites concernant le fabricant de briques en plastique, il vise généralement juste alors tenez-vous prêt.

Après l'Atari 2600 et la GameBoy, ce serait bientôt au tour de Sony de voir l'une de ses machines mythiques se transformer en LEGO. Effectivement, à en croire le leak, le fabricant s'apprêterait à annoncer un set à l'effigie de la toute première PlayStation. Numéroté 72306, il comporterait 1911, ce qui en ferait une pièce tout de même imposante. Attendez-vous au prix qui ira avec, à hauteur de 159,99 € a priori.

Pour l'instant, pas de communication officielle ni de la part de LEGO ni de Sony. Toujours est-il qu'au regard de l'enthousiasme qu'avait suscité les PS5 aux couleurs de la PS1, cet hypothétique set PlayStation classique a toutes les chances d'être un énorme carton. Bien qu'il arrive un peu après le 30ᵉ anniversaire de la fameuse console, ce serait un objet de collection de premier plan pour tous les nostalgiques. Si les leaks disent vrai, préparez-vous à son arrivée autour du mois de décembre 2026.

La première PlayStation. © Karolina Grabowska.