LEGO dévoile un tout nouveau set issu d'une licence absolument culte et plus précisément l'un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch ! C'est vraiment très classe.

Ça fait des années maintenant que LEGO nous en met plein les mirettes en collaborant avec des licences de jeux vidéo ultra-cultes. Horizon, Sonic, Animal Crossing, Mario et bien d'autres franchises ont toutes le droit à leurs sets. Certaines sont même devenues habituées de la marque et cartonnent un max. C'est le cas notamment du plombier moustachu qui ne cesse de nous ressortir de nouveaux kits qui mettent la bave aux lèvres.

Un nouveau set LEGO Mario qui a la classe !

C'est bien un nouveau set LEGO Mario dont il est question aujourd'hui. Plus précisément, un kit centré sur Bowser, le grand vilain. Le roi Koopa a déjà eu le droit à une multitude de sets à son effigie, dont une immense représentation de lui-même absolument magnifique que l'on peut désormais trouver sur le site officiel. Pour ce nouveau kit toutefois, on va voir les choses un peu plus petit avec un modèle de taille standard et de jolis accessoires.

Le set Bowser Muscle Car est un pack d'extension LEGO Mario qui met l'accent sur l'un des jeux les plus cultes de la Switch, Mario Kart 8. Pour une trentaine d'euros, le kit comprend une figurine Bowser à monter ainsi que sa Muscle Car violette présente dans le jeu notamment. La voiture est, par ailleurs, animée et Bowser dispose lui aussi d'une puce permettant à d'autres personnages, comme Mario par exemple, de s'activer au contact. Ce tout nouveau set LEGO Mario sera disponible dès le 1er janvier 2024. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre petit set collector directement sur la boutique LEGO.

Détail du set Bowser Muscle Car Expansion