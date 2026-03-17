LEGO multiplie les collaborations de folie en ce moment, entre Pokemon, Zelda, Seigneur des Anneaux et d'autres, les nouveautés ne s'arrêtent jamais. Prochainement, c'est une licence très connue qui reviendra sur le devant de la scène après avoir donné naissance à l'un des plus beaux sets de 2025. Les ados des années 90 devraient clairement adorer ce nouveau set de collection à exposer.

Un nouveau set LEGO qui va cartonner a leaké

En mars 2025 sortait le monstrueux set Jurassic World Les fossiles de dinosaures : le Tyrannosaurus rex. Une pièce absolument sublime de plus de 3000 briques pour plus de 105 cm de long. C'est clairement l'un des sets les plus beaux de 2025 et même de ces dernières années. Cette construction LEGO de collection a certainement déjà trouvé sa place sur les étagères d'un grand nombre de fans de la licence Jurassic Park, mais il serait judicieux d'en faire encore un peu avec ce qui arrive.

LEGO prépare en effet un nouveau set Jurassic Park de la même collection. Cette fois ce n'est pas un T-Rex mais un Tricératops qui est mis en valeur à l'état de squelette fossilisé. Là encore, on est sur une pièce de collection avec plus de 1100 briquettes. Le set comprend également une mini figurine du vétérinaire Gerry Harding, l'homme qui prend soin de l'animal dans le premier film. On ne sait pas encore exactement combien mesurera la statuette une fois montée, mais au vu de sa taille aux côtés de la mini-figurine, elle en impose déjà. Pour le moment, le set LEGO 77985 Les fossiles de dinosaures : le Tricératops est affiché au prix de 99,99€. La date de sortie n'a pas encore été confirmée ni même une fenêtre ou l'ouverture des précommandes.



Les premières images de ce nouveau set LEGO Jurassic Park ont déjà leaké

Source : x.com