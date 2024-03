On le sait, LEGO s'attaque à toutes les grandes licences de la pop culture et cette fois-ci, l'entreprise souhaite célébrer un anniversaire important avec un magnifique set.

LEGO souhaite toucher tous les publics et adapte donc de nombreuses licences en conséquence. Au-delà de Star Wars, Jurassic Park ou encore Harry Potter, l'entreprise danoise aime beaucoup aussi Donjons et Dragons. Et justement, ce sont bientôt les 50 ans. Pour fêter ça, quoi de mieux que de proposer un ensemble tout simplement épique ? On vous prévient, c'est immense et ça va beaucoup plaire. Pas forcément à votre porte-monnaie par contre, car c'est assez onéreux.

LEGO régale complétement

On avait appris son existence en janvier dernier, mais désormais, nous avons beaucoup plus de détails à vous donner. Nous vous parlons en effet du somptueux ensemble Donjons et Dragons : Red Dragon’s Tale, qui est à l'origine une proposition LEGO Ideas et qui va bientôt avoir une sortie tout à fait officielle. Avec 3 745 pièces, cet ensemble construit une forteresse médiévale majestueuse, typique des environnements fantastiques de D&D. Ce modèle présente plusieurs nouveautés, dont six figurines représentant différents aventuriers, ainsi que des créatures mythiques comme le Beholder et la Bête éclipsante. L'ensemble dévoile également une version en briques du cube gélatineux et de l'Ours-hibou.

La plus grande surprise réside dans l'ajout de 700 pièces supplémentaires par rapport au modèle initial proposé par les fans, renforçant particulièrement la représentation du dragon, désormais en rouge. Cette transformation apporte une nouvelle dimension à l'ensemble, le dragon prenant une place centrale. L'ensemble LEGO Ideas Donjons et Dragons (21348) sera disponible à partir du 1er avril 2024, au prix de 359,99 euros.

En parallèle, un cadeau exclusif sera offert pour chaque achat de l'ensemble : une grande figurine représentant un mimic, bien que ce dernier ne soit pas à l'échelle des minifigures. De plus, une série de Minifigures Collectibles Dungeons and Dragons sera lancée cet automne, enrichissant l'expérience avec 12 personnages distincts du jeu de rôle, chacun accompagné d'un accessoire emblématique. On doit les nouvelles images du set à pickapenguin sur Instagram :

Plutôt impressionnant, n'est-ce pas ? On peut voir à quel point le Dragon prend de la place, et surtout la taille massive de l'ensemble lorsque l'on compare avec la taille des figurines humaines.