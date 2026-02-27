LEGO sort enfin les sets de cette licence cultissime qui fête d'ailleurs aujourd'hui son grand anniversaire. Pour l'occasion, vous pourrez même récupérer un petit set cadeau pour tout achat en boutique.

Aujourd'hui c'est le Pokemon Day, le jour le plus important de l'année pour les fans de pokemon. Cette année il a un goût assez spécial d'ailleurs puisque l'on souffle la trentième bougie de la franchise. Pour marquer le coup, LEGO ouvre enfin les vannes pour ses sets LEGO Pokemon qui n'étaient jusqu'ici qu'en précommandes. D'ailleurs, le plus gros set d'entre tous devrait être en réassort sous peu.

Personne n'est passé à côté lors de la grande annonce quand LEGO et Pokemon se sont associés pour nous sortir trois très beaux sets et les fans se sont déjà jetés dessus. Ce 27 février 2026, à l'occasion du Pokemon Day et du grand anniversaire de la licence, les sets LEGO sont de nouveau disponibles en boutique. Notez par ailleurs qu'en cas d'achat, vous pourrez réclamer un set Pokemon Badges de Kanto exclusif qui représente une petite boite avec les huit badges d'arène que l'on peut récupérer dans les premiers jeux de la licence.

Florizzare, Dracaufeu et Tortank, l'un des plus gros set LEGO existant

La pièce maîtresse de cette collection est sans aucun doute cette magnifique pièce regroupant les trois starters de la première génération dans leur forme ultime. Ce set gigantesque met en scène Florizarre, Dracaufeu et Tortank chacun positionné dans une parcelle de petit biome représentant leur type. Ce gros set est l'un des plus gros sets LEGO actuellement disponibles et se compose de plus de 6800 pièces.

Nom : LEGO Pokemon Florizarre, Dracaufeu et Tortank #72153

Prix : 649,99€

Pièces : 6838 briques

Dimensions : 50cm de haut, 36cm de long, 54cm de large



Pikachu sort de sa pokeball avec set pour les collectionneurs

Vient ensuite le set LEGO Pikachu, la mascotte incontournable de la licence. Une pièce relativement massive elle aussi composée de plus de 2000 briques. Cette construction représente Pikachu en pleine action en train de sortir de sa pokeball qui laisse échapper quelques éclairs comme à chaque fois qu'un pokemon quitte sa Ball. Le petit monstre jaune est représenté en plein mouvement et vous pourrez même incliner ses oreilles et ses pattes à volonté.

Nom : LEGO Pokemon Pikachu et Poke Ball #72152

Prix : 199,99€

Pièces : 2050 briques

Dimensions : 35cm de haut, 26cm de large, 39cm de profondeur



Un set très abordable, joli et passe-partout pour le petit Evoli

Le plus petit set LEGO Pokemon est quant à lui dédié à Evoli, l'un des pokemon les plus appréciés et aussi créature phare de Pokemon Let's Go Evoli. Ce set est composé d'un peu plus de 500 briques et permet d'articuler les oreilles, les pattes mais aussi la queue pour donner un peu de dynamisme à sa construction. Il trouvera en tout cas une place facilement sur votre étagère au vu de sa taille relativement passe-partout.

Nom : LEGO Pokemon Evoli #72151

Prix : 59,99€

Pièces : 587

Dimensions : 19cm de haut