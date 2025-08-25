Pour changer un peu des grosses licences que l’on voit tout le temps chez LEGO, un nouveau leak confirme un set tout simplement gigantesque et qui est en plus de toute beauté.

Le célèbre Black Pearl s’apprête à prendre le large en version LEGO Icons. Après des mois de rumeurs, de nouvelles images en haute qualité viennent de fuiter. De quoi confirmer que l’annonce officielle et l’ouverture des précommandes sont toutes proches. Après Willy Wonka, les licence s'enchainent.

Un set LEGO massif pour un bateau légendaire

Ce nouveau LEGO Icons s’annonce imposant. Le Black Pearl comptera 2 861 pièces et sera accompagné de huit minifigurines tirées des films Pirates des Caraïbes. Les dimensions n’ont pas encore été révélées, mais on peut déjà s’attendre à un modèle impressionnant, pensé pour être exposé autant que pour le plaisir de construction.

Le tarif devrait tourner autour de 329,99 € sur la boutique officielle LEGO. Un prix qui fait réagir la communauté. Certains trouvent la note salée, d’autres rappellent que la taille du set et la popularité de la licence justifient ce positionnement. Comme souvent avec LEGO, le débat sur la valeur perçue est lancé.







Une sortie prévue pour septembre

La sortie est fixée au 12 septembre 2025. Dans un premier temps, le set sera sans doute proposé en exclusivité sur la boutique LEGO. Mais si l’on se fie aux précédents lancements, il devrait arriver ensuite chez d’autres revendeurs comme Amazon ou la Fnac. Une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent l’obtenir ailleurs.

Ce timing n’est pas anodin. Les rumeurs autour d’un sixième film Pirates des Caraïbes se font de plus en plus insistantes. Sortir le Black Pearl maintenant permet de surfer sur cet engouement et de parler à la fois aux collectionneurs adultes et aux fans de la saga.

Avec son aura mythique, ses nombreux détails et l’attachement du public à la licence, le Black Pearl LEGO a tout pour devenir l’un des sets les plus convoités de l’année. Les collectionneurs savent déjà qu’il faudra être rapide : le navire risque de disparaître très vite des rayons une fois les précommandes ouvertes.