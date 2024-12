Chaque mois, LEGO propose des nouveautés ou ouvre les précommandes de sets à venir. On le sait, ça fait bien longtemps que la marque ne se contente plus de faire de simples jouets. Les grands enfants peuvent eux aussi en profiter et collectionner des constructions plus ou moins élaborées aux couleurs de leurs licences fétiches. D’ailleurs, c’est l’une des plus grosses franchises des années 90, et toujours d’actualité, qui est à l’honneur aujourd’hui.

Un nouveau set LEGO Jurassic World idéal pour les collectionneurs

Des parcs et des dinosaures qui mangent les touristes, ça vous parle ? Oui, il est bien question de Jurassic Park, ou plutôt de Jurassic World désormais. Alors qu’un Jurassic World 4 se profile avec Scarlett Johansson en tête d’affiche, LEGO met en avant un nouveau set directement inspiré par la licence. Pas de T-Rex, de vélociraptors ni d’Indominous Rex cette fois, mais le crâne fidèlement représenté d’un autre dino culte, le tricératops. Disponible en précommande, le set Crâne du Triceratops comporte 468 pièces et une petite figurine de paléontologue. La mâchoire du crâne est articulée et le tout mesure 22 cm de hauteur pour 17 cm de large et de profondeur. Une jolie petite pièce, donc.

Le set LEGO Crâne du Tricératops sera disponible à partir du 1er janvier 2025, mais les précommandes sont déjà ouvertes et il vous en coûtera 44,99€.

D'autres sets Jurassic World de disponibles

À ce nouveau set s’ajoute également d’autres pièces de la même collection comme le set du Crâne du T-Rex, la base pour les fans de Jurassic Park, ou encore un set Mission Dinosaures : découverte du Stégosaure avec le dinosaure iconique qui nous offre une chouette scène dans les premiers instants du film Le Monde Perdu. D’autres sets intéressants sont également toujours disponibles, mais pour les plus gros malheureusement, c’est épuisé depuis un bon moment.

LEGO Jurassic World - set Le transport du Pyroraptor et du Dilophosaurus à 49,99€

LEGO Jurassic World - set Les fossiles de dinosaures : le crâne du T. rex à 39,99€

LEGO Jurassic World - set Mission Dinosaures : la découverte du stégosaure à 64,99€

Jurassic World - set LEGO Le centre de sauvetage des bébés dinosaures à 39,99€

LEGO Jurassic World - set Bébé Bumpy, l’ankylosaure à 24,99€

source : LEGO