Depuis novembre 2024, les rumeurs sur un nouveau set LEGO dédié à Batman enflamment la communauté. À l’époque, plusieurs insiders évoquaient un projet ambitieux autour d’Arkham Asylum, sans pouvoir en confirmer ni la sortie ni le contenu exact. En juin 2025, cette fois, les choses deviennent enfin plus concrètes.

Cet énorme set LEGO se précise

En fait, selon BrickTap, la célèbre prison des super-vilains de Gotham sortira bien le 9 septembre 2025 sous le nom LEGO 300 Arkham Asylum, avec un prix annoncé de 300 dollars (pas de prix en euros pour le moment) et pas moins de 16 minifigurines. Avec 2953 pièces, ce nouveau set s’annonce comme un modèle très imposant, potentiellement destiné aux collectionneurs et fans adultes. BrickTap précise que la construction reposerait sur une baseplate en coin inversé, une configuration assez inédite dans les sets LEGO de ce type. On ne sait pas encore s’il sera compatible avec la gamme Modular Buildings, mais les spéculations vont bon train.

Ce qui frappe immédiatement dans ce nouveau set, c’est la richesse de son casting. LEGO a rassemblé pas moins de seize minifigurines pour représenter l’univers dense et contrasté de Gotham City. On y retrouve évidemment Batman, accompagné de plusieurs alliés emblématiques comme Robin, Batwoman et Batwing. Côté adversaires, le set fait la part belle aux figures les plus iconiques de la galerie de vilains, avec le Joker, Harley Quinn, le Pingouin, le Sphinx (The Riddler), Poison Ivy, Catwoman, Bane, Scarecrow, Killer Croc et Mr. Freeze. Deux gardiens de sécurité viennent compléter l’ensemble, incarnant la présence humaine et souvent impuissante face à la folie qui règne dans les murs d’Arkham. Une telle sélection offre un éventail très large de possibilités pour les collectionneurs comme pour les amateurs de mises en scène.

Ancienne version du set LEGO Arkham.

Un set attendu pour la rentrée

Le rendez-vous est donc fixé au 9 septembre 2025, pour une sortie qui pourrait bien coïncider avec d’autres annonces ou produits autour de l’univers DC, notamment au cinéma ou en jeu vidéo. À 300 dollars, Arkham Asylum se positionne comme un set premium, comparable aux précédentes grosses sorties LEGO Marvel ou Star Wars.

Il ne reste plus qu’à attendre les visuels officiels… à moins qu’une fuite ne vienne une fois de plus devancer les plans de LEGO. En ce moment, l’entreprise enchaîne les gros modèles, comme nous avions pu vous en parler récemment sur Gameblog avec l’annonce d’un set Godzilla gigantesque.

Source : bricktap