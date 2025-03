Une fois encore, un set LEGO vient de leaker à l'avance. De quoi donner envie de faire chauffer la carte bancaire, d'autant plus que cela concerne une licence totalement culte.

Depuis quelque temps, LEGO s'est lancé corps et âme dans les sets en partenariat avec Nintendo. On pouvait d’ailleurs vous parler des sets Mario Kart il y a peu. Visiblement, pour rester sur la même lancée, un nouveau set est en préparation, et celui-ci vient de leaker.

Un set XXL LEGO pour les fans de Mario Kart

Un leak vient de révéler l’arrivée d’un tout nouveau set LEGO Mario Kart. Et cette fois, il ne s’agit pas d’un petit circuit ou d’un simple kart. Ce nouvel ensemble s’annonce massif, avec pas moins de 1 972 pièces ! Depuis plusieurs années, la collaboration entre LEGO et Nintendo connaît un immense succès. Les différents sets inspirés de Super Mario et de Mario Kart séduisent autant les enfants que les collectionneurs.

Mais jusqu’ici, certains trouvaient ces ensembles un peu trop simples. Ce nouveau modèle pourrait bien changer la donne. Avec près de 2 000 pièces, il promet une expérience de construction bien plus complète et détaillée. Certains trouvent le rendu pas forcément à leur goût, mais d'autres, en revanche, semblent charmés à l'idée de l'acquérir. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature.

Une sortie prévue bientôt

D’après les premières informations, ce set LEGO Mario Kart géant devrait être disponible dès le 1er mai 2025. Son prix serait fixé à 169,99 euros. Pour l’instant, aucune annonce officielle de LEGO, mais la fuite semble crédible. Il ne figure pas encore sur le site officiel, mais il devrait apparaître bientôt avec un code de référence et des visuels détaillés. Une première image circule déjà sur le web, laissant entrevoir un design impressionnant.

Avec un tel set, LEGO et Nintendo frappent fort. Ce modèle devrait plaire aux passionnés de Mario Kart, mais aussi aux amateurs de LEGO en quête d’un défi de construction plus ambitieux. Il pourrait d’ailleurs s’accorder parfaitement avec d’autres sets déjà disponibles, comme le LEGO Bowser géant. De quoi imaginer un décor ultra détaillé autour de l’univers du célèbre plombier.

Source : Brick Built Blogs