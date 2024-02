Une fois de plus, LEGO s'apprête à offrir à ses fans un superbe ensemble avec une licence qui ne manque généralement pas de susciter l'enthousiasme. Explications.

Depuis des années, LEGO explore toutes les grandes licences de la culture populaire. Que ce soit Star Wars, Marvel, Jurassic Park ou même Mario, la gamme est vaste. Parmi elles, une se démarque par la beauté de ses sets : Harry Potter. Et justement, un nouvel ensemble est sur le point d'arriver très bientôt. Bien qu'il ne soit pas encore disponible à l'achat, vous pouvez déjà le précommander si vous craignez de le manquer. Une petite merveille en perspective ?

LEGO dévoile un beau petit set

Le nouveau set LEGO du jour est donc Le Choixpeau magique qui parle (76429). Une nouveauté qui incorpore un système de son activable, permettant au chapeau de parler et de révéler la maison de Poudlard à laquelle appartient l'utilisateur, enrichissant ainsi l'expérience avec 31 sons aléatoires différents. Ce set permet également d'écouter la chanson du Choixpeau magique. Conçu pour être exposé, il comprend un présentoir décoré des emblèmes des quatre maisons de Poudlard. Mais aussi, surprise, une minifigurine de Harry Potter coiffé du Choixpeau magique.

Destiné principalement aux adultes fans de la saga Harry Potter, ce produit de 561 pièces se présente comme un cadeau idéal pour les amateurs du Monde des Sorciers, que ce soit pour soi-même ou pour offrir. Il promet une expérience de construction immersive avec l'assistance de l'application LEGO Builder, qui propose des fonctionnalités interactives telles que le zoom, la rotation 3D et le suivi de progression. Ce set, mesurant plus de 24 cm de hauteur et 19 cm de diamètre une fois assemblé semble parfait pour décorer un intérieur. Pour en profiter, il faudra débourser la somme de 99 euros.

Beaucoup de sets LEGO Harry Potter arrivent

Cette année, LEGO place un fort accent sur la franchise Harry Potter. Avec une série de nouveaux ensembles LEGO prévus pour être lancés, pour la plupart, en juin. Nous avions déjà présenté ces sets qui incluent des pièces remarquables telles que le Bateau de Durmstrang, le Carrosse de Beauxbâtons, la Boutique de Baguettes d’Ollivander, et la Grande Salle de Poudlard. Ces ensembles offrent une bonne opportunité de créer un diorama impressionnant en l'honneur de l'univers Harry Potter. Toutefois, assembler une telle collection peut s'avérer coûteux, nécessitant un budget conséquent. Sauf exception, très souvent il faut compter au moins 100 euros pour un beau set HP, donc l'addition peut être salée.