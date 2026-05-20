LEGO vient de dévoiler son nouveau set Disney, il en impose et il est superbe. C'est l'une des plus grosses sorties de l'année, pensez à faire de la place.

LEGO vient de dévoiler un nouveau set Disney absolument colossal qui va parler à tout le monde. Il ne s'agit pas de mettre en avant une licence en particulier ici, mais plutôt de rendre hommage à quelque chose qui fait rêver petits et grands : ses parcs à thème.

Un nouveau gros set LEGO Disney annoncé

C'est une annonce très attendue par les collectionneurs de LEGO mais aussi par les fans de Disney, que vient de faire la firme danoise en dévoilant son set #43302 Main Street USA. Il s'agit d'une grande représentation de la célèbre avenue présente dans les parcs Disneyland. Ici, on pourra retrouver de grandes façades représentant certains des bâtiments les plus emblématiques de l'avenue comme l'Emporium ou encore l'entrée de la Crystal Arcade. La caserne de pompiers avec l'appartement de la famille Walt Disney peut également être construite.

Le nouveau set LEGO #43302 Main Street USA ©LEGO Officiel

C'est d'ailleurs un set LEGO de très grande taille et divisé en plusieurs parties. Il est constitué de près de 3 899 briques et mesure 28 cm de haut pour 78 cm de large. Une très belle pièce qui va tout de même prendre un peu de place sur l'étagère, d'autant que le set comprend également 16 mini-figurines, certaines représentent de simples touristes tandis que d'autres sont les mascottes du parc : Mickey et Minnie.

On retrouvera aussi un stand de pop-corn, des vendeurs et même un petit camion de pompier. Le set LEGO Main Street USA est donc archi-complet. Il sera proposé sur la boutique LEGO officielle dès le 4 juin 2026 au prix de 349,99 €. D'ici là, vous pouvez au moins le mettre dans votre liste de souhaits pour être tenu au courant dès que les commandes seront ouvertes en ligne. Si vous faites partie du programme LEGO Insiders, la boutique sera ouverte du 1er au 3 juin 2026 en exclusivité.

Détails du set LEGO #43302 Main Street, USA :

Prix : 349,99€

: 349,99€ Age : 18+

: 18+ Dimension (cm) : hauteur 18 x largeur 78 x profondeur 16

: hauteur 18 x largeur 78 x profondeur 16 Nombreux pièces : 3899

: 3899 Nombre mini figurines : 16 (7 touristes, Mickey, Minnie, un chef secouriste, plusieurs vendeurs)



Main Street, U.S.A.à partir de 349,99 € chez LEGO®



Source : LEGO