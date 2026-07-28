Depuis plusieurs années, LEGO a complètement transformé sa stratégie en misant surtout sur les collaborations. Tous les grands noms de la pop culture y passent, que ce soient des licences emblématiques du jeu vidéo comme Zelda, Mario ou Sonic, en passant par des films iconiques comme Star Wars, Harry Potter ou Jurassic Park. Peu de sagas marquantes de ces dernières années ne semblent échapper au radar du constructeur danois. Impensable il y a quelques années et pourtant inévitable, le mastodonte Donjons & Dragons a lui aussi été immortalisé en briques. Près de deux ans après son lancement, son set est aujourd’hui encore l’unique représentant de la licence dans le catalogue LEGO, mais ses jours sont désormais comptés.

La fin du seul set LEGO Donjons & Dragons

Le constructeur danois opère en effet régulièrement un ménage dans son catalogue en supprimant plusieurs références par vagues. Le set Donjons et Dragons rejoint donc la longue liste des sets qui seront retirés de la vente à la fin du mois. La collaboration entre LEGO et Hasbro avait pourtant tout du début d’une grande aventure. Fin 2024, les deux géants ont enfin retranscrit l’univers de Donjons & Dragons dans un set de 3745 briques.

Beaucoup de rôlistes et collectionneurs imaginaient déjà que la gamme s’étofferait, mais près de deux ans plus tard, Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge reste le seul set commercialisé et LEGO a confirmé qu’il sera retiré de la vente à la fin du mois, le 31 juillet 2026. Une fois les derniers stocks écoulés, la cote de ce set explosera. Il faudra se tourner vers le marché de l'occasion pour se le procurer, quitte à devoir le payer plus cher.

La collaboration entre les deux ne devrait finalement pas aller plus loin que la gamme Ideas, qui permet à des créations de fans d’être commercialisées, et le succès a été immédiat, notamment aux Etats-Unis où le set est régulièrement en rupture de stock. Les minifigurines à collectionner ont quant à elles quitté les rayons depuis longtemps. Par chance, le LEGO Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge est encore en stock sur la boutique à son prix habituel, 359,99€. Pour rappel, ce dernier reconstitue une taverne, une tour et un donjon avec une flopée de figurines emblématiques de l’univers D&D.