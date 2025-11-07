Avis aux constructeurs en herbe, aux amateurs de briques et aux fans dévoués : découvrez 5 sets LEGO® Fortnite® qui seront du plus bel effet dans votre collection.

À l'approche des fêtes de fin d'année, vous êtes probablement déjà à la recherche de bonnes idées de cadeaux. Pourquoi ne pas craquer pour un ou plusieurs sets LEGO® ? Ce sont de beaux objets, qui conviennent aussi bien aux grands qu'aux petits. D'ailleurs, si vous aimez le jeu Fortnite® ou avez des fans dans votre entourage, nous avons les modèles qu'il vous faut. D'autant plus que pour tout achat d'au moins 130 €, vous recevrez gratuitement le set des Scènes cultes de films d’animation inspirées de Disney, d'habitude proposé à 19,99 €.

Construisez le Chef de l'équipe Mécha en LEGO®



Chef de l'équipe Méchaà partir de 229,99 € chez LEGO®



Figure emblématique de Fortnite, le Chef de l'équipe Mécha a contribué à sauver l'île du Battle Royale au terme du Chapitre 1. Ce grand moment est resté dans la mémoire des fans de la première heure. C'est pourquoi le set LEGO® #77078 est un incontournable. Comprenant une tonne de détails, c'est une pièce de choix pour toute collection.

Composée de 2503 pièces, la version LEGO® du Chef de l'équipe Mécha rend un véritable hommage à un moment culte de l'histoire du jeu. Vous pourrez reproduire ses plus belles actions puisque le modèle est articulé et équipé de sa grandiose épée. De plus, il s'accompagne d'une minifigure à son effigie et de bonus numériques à utiliser directement dans Fortnite. Tout cela pour 229,99 €.

Reproduisez le Restaurant Durrr Burger de Fortnite® en LEGO®



Le restaurant Durrr Burgerà partir de 59,99 € chez LEGO®



Si les personnages ont leur importance dans Fortnite, les lieux de l'île sont connus sur le bout des doigts par les fans. Certains sont même devenus de véritables emblèmes, à l'instar du restaurant Durrr Burger. Il s'agit d'une des deux enseignes de fast-food de l'ancienne map du Battle Royale. Cela n'a pas échappé à LEGO® qui a conçu sa propre reproduction de l'établissement anciennement installé à Greasy Grove.

Le set LEGO® Fortnite® #77076 comprend 546 pièces pour rebâtir la devanture du restaurant Durrr Burger, avec l'enseigne surmontée du célèbre sandwich tirant la langue sur le toit. Même la mascotte, Boss Burger, est incluse sous forme de minifigures, avec trois autres personnages : la Terreur des plages, Gouash et un squelette. Vous pourrez ainsi donner vie à des scènes amusantes pour 59,99 €.

Apprivoisez un Klombo de Fortnite®



Klomboà partir de 99,99 € chez LEGO®



Ce grand amateur de baies est une des créatures iconiques de Fortnite®. Le Klombo se devait donc de faire partie de la collection LEGO®. Conseillé dès 10 ans, il ne manque pourtant pas de pièces pour tenir debout. En effet, armez-vous de patience pour assembler les 1082 pièces du set #77077.

Sorti en juin dernier, le set LEGO® Fortnite® du Klombo est une pièce qui est aussi belle à exposer qu'agréable à manipuler. Solide sur ses six pattes articulées, la créature est aussi adaptée comme jouet. Surtout que le lot comprend aussi deux minifigures, celle du Bananaventurier insulaire et d'Oro, ainsi qu'un plant de baie. Voilà qui est parfait pour revivre les émotions du Battle Royale, et ce pour 99,99 €.

Le Bus de Combat, le set LEGO® Fortnite® le plus culte



Bus de combatà partir de 99,99 € chez LEGO®



S'il y a bien un véhicule immanquable dans Fortnite®, c'est le Bus de Combat dont les joueuses et joueurs peuvent remercier le chauffeur à chaque lancement de partie. Il faut dire que, tout comme le Chef de l'équipe Mécha, il a joué un rôle crucial dans la préservation de l'île. À ce titre, LEGO® se devait de rendre honneur à ce symbole héroïque du jeu d'Epic Games.

Avec 954 pièces au compteur, le set LEGO® #77073 Bus de Combat pourrait devenir l'élément central de votre collection. Impressionnant avec son ballon, il roule aussi bien sur terre qu'il s'envole dans vos mains ou celle de votre enfant. Reproduisez enfin le largage des combattants grâce au 9 minifigures à l'effigie de personnages Fortnite prêts à monter à bord. L'ensemble est proposé à 99,99 €.

Ne manquez de rien grâce au Lama de Ravitaillement Fortnite®



Lama de ravitaillementà partir de 39,99 € chez LEGO®



Reconnaissable à ses gloussements et ses déambulations, le Lama de ravitaillement fait partie intégrante de l'identité de Fortnite®. Dès qu'ils le croisent dans une game, les joueurs foncent pour récupérer le butin que cette piñata vivante largue derrière elle. Si vous avez un budget plus modeste, c'est un set LEGO® qui fera très bonne impression.

De fait, le set #77071 du Lama de ravitaillement est tout de même composé de 691 pièces. Reproduit avec précision, il possède même un creux sur son dos à remplir de petits accessoires qui rappelleront des souvenirs aux fans de Fortnite. Enfin, avec ses 24 cm de hauteur, c'est un modèle LEGO® parfait pour être mis en exposition, et cela, pour seulement 39,99 €.