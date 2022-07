Naseer Pasha, qui travaille actuellement avec Marvel, vient de sortir son fan film Dragon Ball 4 ans après l’avoir annoncé. Et on peut dire que l’animateur a du talent !

Alors que la date de sortie en France de Dragon Ball Super Super Hero vient d’être annoncée, un court-métrage d’excellente qualité vient enfin de se dévoiler dans intégralité. Voici Legend A Dragon Ball Tale.

Legend A Dragon Ball Tale, un fan film de haute volée

Le fan-film de DBZ « Legend A Dragon Ball Tale » vient enfin de sortir sur YouTube. Ce projet d’animation ambitieux de Naseer Pasha? du studio Stray Dog? a démarré il y a environ 4 ans. Son nom évoque peut-être quelque chose aux fans d’animation puisqu’il travaille actuellement avec Marvel et il a œuvré sur les séries Rise of the TMNT, Castlevania ou encore Lego Monkie Kid.

L’intéressé avait partagé un premier teaser avec une vidéo d’une seule minute qui avait suffit à enflammer la Toile. Aujourd’hui, cet hommage se dévoile entièrement avec 10 minutes d’animation 2D de haute volée, avec des scènes très dynamiques et surtout dans un style différent de celui qu’on connaît. Le créateur a en effet souhaité apporter sa touche personnelle pour ce film Dragon Ball qui nous plonge en plein Tenkaichi Budokai, alors que Goku affronte sa future épouse, Chichi. Alors que Vegeta vient de débarquer sur Terre, il va devoir s’allier à son rival pour vaincre Broly, le Super Saiyan Légendaire. On vous laisse découvrir ce travail monstre en images.