Chose promise, chose due. La première bande-annonce officielle de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon Prime est enfin là. Et c'est très prometteur.

Un premier trailer pour la série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon

Voici sans doute de quoi rassurer les plus sceptiques. Amazon Prime vient enfin de dévoiler une première bande-annonce de « Les Anneaux de pouvoir », sa série tirée du Seigneur des Anneaux. Un trailer grandiose qui promet du grand spectacle et qui met en avant aussi bien les Elfes, les Nains, les Hobbits, les Orcs que les Humains. La série se déroule durant le Deuxième Age, soit des milliers d’années avant la trilogie de films adaptée par Peter Jackson.

De cette bande-annonce, trois personnages semblent se détacher. Galadriel (Morfydd Clark), persuadée que l’ennemi est toujours là et refusant de raccrocher son épée, Elrond (Robert Aramayo) qui tente de la convaincre du contraire, et une jeune Hobbit, ici narratrice de ces quelques extraits. « Les Elfes ont leurs forêts à protéger, les Nains ont leurs mines, les Hommes ont leurs champs, mais nous, les Hobbits, nous pouvons compter les uns sur les autres », annonce-t-elle d’emblée. Pour voir le nouveau look de Sauron en revanche il faudra patienter, mais une nouvelle guerre entre le bien et le mal se prépare dans la Terre du Milieu. Rendez-vous le 2 septembre 2022 pour découvrir Les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime.