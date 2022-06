Pour le moment la communauté des fans du Seigneur des Anneaux est un peu divisée sur la question de la série Amazon. Certains ont de l'espoir tandis que d'autres accusent déjà la réalisation/production de cracher ouvertement au visage de Tolkien. Quoi qu'on pense, un budget assez énorme est alloué avec pas moins de 465 millions de dollars. Pour ce prix, on peut espérer au moins de beaux costumes.

Les orcs se dévoilent

Si pour l'heure nous n'avions vu que les hommes, les elfes et les nains pour cette série Amazon Seigneur des Anneaux , nous pouvons enfin découvrir les orcs soit la grande inconnue du moment. C'est IGN qui dévoile le tout via 3 nouvelles photos.

Le moins que l'on puisse dire c'est que le rendu est plutôt qualitatif. Et le gros point fort c'est évidemment le retour du maquillage et des prothèses, qui apporte quand même beaucoup plus que de la simple 3D. Coté costume, cela semble aussi bien en phase avec l'univers de Tolkien. Reste à voir si Amazon va continuer sur cette lancée pour l'ensemble de son œuvre Seigneur des Anneaux.

Une origine bien antérieure au Seigneur des Anneaux

Pour mémoire, d'après Tolkien dans le Silmarillion, les orcs étaient autrefois des Elfes, qui furent capturés par Morgoth, qui les a torturés, mutilés et corrompus pour en faire ses serviteurs.

Pourtant, on dit en Eressëa que tous ceux des Quendi qui tombèrent entre les mains de Melkor avant le démantèlement d'Utumno furent jetés en prison, qu'ils furent corrompus et réduits en esclavage après de longues et savantes tortures, et c'est ainsi que Melkor créa la race hideuse des Orques, dans sa haine jalouse des Elfes, dont ils furent ensuite les ennemis les plus féroces.

La série Seigneur des Anneaux devrait sortir le 2 septembre 2022.