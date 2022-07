Régulièrement de jolies surprises sont gâchées à cause des produits dérivés. Et il semblerait que Black Panther Wakanda Forever n’échappe pas à la règle.

Marvel a frappé fort lors de la San Diego Comic Con la semaine dernière. En plus d’annoncer deux nouveaux films Avengers et de dévoiler ses plans pour les années à venir, l’éditeur a partagé une première bande-annonce de Black Panther 2. Un trailer qui se termine avec un aperçu de la relève de T'Challa et qui a suscité beaucoup de questions. Cependant LEGO aurait fait une boulette et aurait révélé qui est sous le costume.

Qui est le nouveau Black Panther dans Wakanda Forever ?

Qui sera le prochain Black Panther ? C’est la question qui taraude tous les fans du roi du Wakanda depuis la diffusion du premier trailer de la suite tant attendue. Tout le monde y va de sa théorie. Certains y voient Okoye, la générale des Dora Milaje, d’autres le Killmonger de What If, et certains Shuri. Les pronostics vont de bon train et il semblerait que LEGO ait dévoilé à l’avance qui se cache sous le costume. Considérez cela comme un spoiler, donc passez votre chemin si vous souhaitez garder la surprise jusqu’au bout !

LEGO a en effet révélé officiellement deux nouveaux sets autour de Black Panther Wakanda Forever. On y aperçoit Shuri dans le costume du héros qui semble avoir été customisé avec ses canons et agrémenté de quelques touches violettes et dorées. L’information reste cependant à prendre au conditionnel, d’autant qu’un autre set semble indiquer le contraire puisqu’on aperçoit la cadette aux côtés de Black Panther avec la description suivante : « Shuri essaie ses gants super puissants pendant que Black Panther glisse sur son hoverboard ».

Le costume étant similaire en tout point à celui de T'Challa, il se pourrait que cela évoque des événements avant sa mort. Quoiqu’il en soit, Shuri est bien partie pour prendre la relève comme c’est le cas dans les comics. Il convient malgré tout de rappeler que LEGO va parfois à contre-courant de ce qui est canonique dans les films, mais on a du mal à les imaginer créer un produit sur de la pure spéculation.