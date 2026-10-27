Production IG annonce travailler sur un film Kaiju no 8 pour offrir une conclusion monstrueuse à l'anime phénomène. Le rendez-vous est d'ores et déjà donné en 2027.

Les fans doivent abandonner l'idée d'une saison 3 pour Kaiju no 8, mais il y aura un film à la place. Baptisé The Final Mission, ce long-métrage réalisé par le studio d'animation Production IG va offrir une conclusion en grand format à l'anime. Préparez-vous pour un adieu monstrueux à Kafka Hibino pour un affrontement qui devrait repousser les limites de la série.

Kaiju no 8 The Final Mission, un film monstrueux pour 2027

C'est une grande surprise pour tout le monde, qui voit la déception vite remplacer par une forme d'excitation. Kaiju no 8 préfère passer un cran pour sa conclusion à l'écran. La série n'aura pas de saison 3, certes. À la place, elle va s'offrir un film événement qui permettra de conclure l'adaptation du manga Naoya Matsumoto.

Kaiju no 8 The Final Mission va sera donc l'arc final de l'anime. Pour l'instant, on ne sait pas encore bien quels chapitres il adaptera et s'il fera l'impasse sur certains aspects. Mais on a déjà droit à un visuel teaser accompagné de la légende : « L'ère de l'humanité touche à sa fin ». Un grand combat s'annonce évidemment pour Kafka et son équipe.

On sait en revanche que Production IG rempile à la réalisation après avoir assuré sur les deux premières saisons de Kaiju no 8. L'équipe travaillera d'ailleurs encore sous la direction de Shigeyuki Miya. Voilà qui promet une continuité entre le petit et le grand écran. Une dynamique qui rappelle celle de Demon Slayer, dont le studio a également choisi le format du film pour terminer l'adaptation de manière grandiose.

Enfin, on a la réponse à votre dernière grosse question : quand le film Kaiju no 8 va-t-il sortir ? La date exacte n'a pas encore été communiquée. Toutefois, le rendez-vous est donné en 2027. Maintenant, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'il ne se cantonne pas aux salles japonaises et s'offre également une sortie au cinéma en France.