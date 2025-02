Just Cause refait parler de lui, et la licence est loin d’être morte. Une surprise se confirme encore, pour le plus grand bonheur des fans. Voilà ce que l'on sait pour le moment.

Cela faisait un moment que l’on savait qu’un film Just Cause était en préparation. Aujourd’hui, le projet prend un tournant concret avec une équipe bien définie. Universal Pictures a confirmé les noms du réalisateur et du scénariste, et le casting créatif promet du grand spectacle.

Un duo aux commandes pour une adaptation explosive de Just Cause

Pour mettre en scène l’univers déjanté de Just Cause, Universal a fait appel à Ángel Manuel Soto, réalisateur de Blue Beetle. Il vient tout juste de terminer The Wrecking Crew pour Amazon MGM et enchaîne directement avec ce nouveau défi. Son nom était déjà cité l'année dernière, mais c'est vraiment confirmé cette fois.

Le scénario de Just Cause sera écrit par Aaron Rabin, connu pour son travail sur Jack Ryan et le très attendu Nobody 2. Avec son expérience des récits d’action et d’espionnage, il semble être un choix naturel. Parfait pour adapter les aventures explosives de Rico Rodriguez.

Une production entre de bonnes mains

Côté production, Universal a misé sur des experts du film d’action pour Just Cause. Kelly McCormick et David Leitch, derrière des films comme Bullet Train, Nobody et Violent Night, seront aux commandes via leur société 87North. Ils travailleront aux côtés de Story Kitchen, l’équipe à l’origine des adaptations de Sonic the Hedgehog et Tomb Raider.

Avec un tel pedigree, l’adaptation a tout pour devenir un blockbuster survitaminé. Depuis son premier opus en 2006, Just Cause s’est imposé comme une référence du jeu d’action en monde ouvert. Le jeu suit Rico Rodriguez, un agent secret envoyé pour renverser des dictatures dans des environnements destructibles. Son grappin emblématique, ses cascades délirantes et son humour décalé en font une licence parfaitement taillée pour le cinéma.

Le film garde encore son scénario sous verrou, mais on sait que le titre du jeu fait référence à l’opération militaire "Just Cause" menée au Panama en 1989. Rico, aussi connu sous le surnom "The Scorpion", est l’un des rares héros latinos du jeu vidéo, un aspect qui pourrait être mis en avant dans le film.

Après les cartons de Super Mario Bros. (1,4 milliard de dollars) et Five Nights at Freddy’s (290 millions de dollars), Universal continue d’exploiter le potentiel des jeux vidéo sur grand écran. Avec son action frénétique et son style explosif, Just Cause a tout pour séduire les amateurs de sensations fortes.

