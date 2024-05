La licence Just Cause est de retour, mais pas forcément comme on l'imagine et comme certains joueurs aimeraient. Cela n'en reste pas moins une belle ambition pour ce fameux jeu vidéo.

L'univers du jeu vidéo franchit une nouvelle étape avec l'annonce d'une adaptation cinématographique de Just Cause, réalisée par Ángel Manuel Soto, connu pour son travail sur Blue Beetle. Ce projet est soutenu par Universal Pictures, en partenariat avec 87North, la société de production de Kelly McCormick et David Leitch. Tout un programme pour la franchise.

Just Cause de retour...

Depuis son lancement en 2006, Just Cause a captivé les joueurs avec ses missions mettant en scène Rico Rodriguez. Le jeu, développé par Square Enix et Avalanche Studios, a su se démarquer grâce à ses mécaniques de jeu dynamiques et son action effrénée.Le duo de producteurs Kelly McCormick et David Leitch, à l'origine de succès comme The Fall Guy et Nobody, est à la tête de ce projet via leur bannière 87North. Ils sont accompagnés par Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg et Timothy I. Stevenson de Story Kitchen, une équipe déjà bien implantée dans l'univers des adaptations de jeux vidéo avec des projets comme Tomb Raider et Sonic the Hedgehog.

Universal Pictures a rapidement saisi l'opportunité d'adapter Just Cause, voyant en ce titre une occasion de surfer sur la vague montante des adaptations de jeux vidéo, qui commencent à rivaliser avec les films de super-héros en termes de popularité au box-office. En 2023, le studio a connu des succès retentissants avec The Super Mario Bros. Movie et Five Nights at Freddy’s, qui ont respectivement rapporté plus de 1,4 milliard et 290 millions de dollars à l'échelle mondiale.

Ángel Manuel Soto, qui a marqué les esprits avec Blue Beetle, le premier grand film de super-héros centré sur un héros latino, est à la barre de cette adaptation. Soto prépare également The Wrecking Crew pour Amazon MGM, avec Jason Momoa et Dave Bautista, et co-écrit un spin-off de Transformers avec Marco Ramirez, qu'il pourrait également diriger pour Paramount.